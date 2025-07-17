Как сообщает портал iagorod.kz, в Рудном произошло нападение на несовершеннолетнюю 2010 года рождения. Школьница получила проникающее ранение брюшной полости и была прооперирована хирургами городской больницы.

Иллюстрация - iagorod.kz

Журналисты запросили комментарии в Департаменте полиции области. Вот что им сообщили:

- По факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетней в городе Рудном возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена 51-летняя местная жительница, подозреваемая в совершении противоправных действий, - отметили в ведомстве. - Проводятся необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Нашим коллегам стало известно, что инцидент произошел вечером 13 июля, в одном из жилых дворов города. Пострадавшая вместе с матерью и отчимом направились на поиски бабушки, злоупотребляющей спиртным. Узнав, по какому адресу может находиться бабушка, пошли туда, стали стучать в дверь. Им открыла подозреваемая, вспыхнул словесный конфликт, в результате которого, уже на улице, школьница получила от подозреваемой удар ножом в живот.

Сейчас пострадавшая девочка получает лечение в областной детской больнице.

Напомним, что сегодня, 17 июля, произошел еще один инцидент - мы сообщали, что один из пациентов на глазах свидетелей ударил 34-летнего врача, к которому пришел на прием. Инцидент произошел в приемном отделении. После осмотра нейрохирургом и проведения компьютерной томографии врача поместили в реанимацию. Ситуацию также прокомментировал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.