Женщину, подозреваемую в мошенничестве и хищении денег, задержали в мае 2024 года. По версии следствия, она обманным путём собрала 8 млн тенге с родителей несовершеннолетних моделей и пообещала устроить им поездку в Каппадокию в Турцию.

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- Используя банковский счёт, открытый на имя индивидуального предпринимателя, для заключения фиктивных договоров, она представлялась официальным представителем турецкого агентства и предлагала жителям Костаная посреднические услуги по организации поездки детей на обучение и участие в конкурсах, - сообщает пресс-служба областного суда. - Она обещала существенные скидки на авиаперелёт и проживание в случае группового вылета. Родители перевели на указанный ею счёт по 300 евро за каждого ребёнка. В результате преступных действий мошенница завладела более 8 млн тенге.

Женщина и не собиралась исполнять обещания: она не имела лицензии на туристическую деятельность, не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, не состояла в трудовых отношениях с модельными агентствами и не имела полномочий их представлять.

По прибытии в Астану пострадавшие поняли, что стали жертвами обмана, и обратились в полицию.

Суд первой инстанции признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 3 года. Гражданские иски потерпевших были удовлетворены в полном объёме.

Женщина подала апелляционную жалобу в Костанайский областной суд, но тот оставил приговор без изменения. Он уже вступил в законную силу.