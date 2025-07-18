Сегодня, 18 июля, на заседании постоянных комиссий Костанайского областного маслихата обсудили изменения в действующий проект государственно-частного партнёрства (ГЧП) по реконструкции и эксплуатации ясли-сада на 280 мест в Рудном (дошкольная академия "Іңкәрім" по адресу ул. 50 лет Октября, 134 а - "НГ").

С подробным докладом перед членами комисси выступила руководитель управления образования акимата Костанайской области Айман ИБРАЕВА. Она сообщила, что 10 апреля 2023 года между ее управлением, отделом образования Рудного и ТОО MADEN Group был заключен договор ГЧП. Согласно соглашению, планировалась реконструкция здания бывшего детского сада с последующей передачей объекта в госсобственность и его эксплуатацией частным партнёром вы течение 27 лет.

- Но после ввода детсада в эксплуатацию 25 декабря 2023 года был выявлен ряд дефектов. Мы неоднократно направляли письма партнёру с требованием устранить недостатки, но реакции не последовало, - рассказала Ибраева.

По её словам, 5 апреля 2024 года управление направило ТОО MADEN Group официальное уведомление о расторжении договора в связи с невыполнением обязательств. А уже 17 июня прошлого года было подано исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд Астаны с требованием не только расторгнуть договор, но и вернуть выделенные государством средства - 360 млн тенге (софинансирование) и 168 млн тенге (первый транш).

- 19 июня прошлого года суд удовлетворил иск в упрощённом порядке, но позже - 5 сентября того же года, по ходатайству частного партнёра это решение было отменено. А 19 ноября суд первой инстанции отказал нам в удовлетворении иска. Верховный суд оставил это решение без изменений, - уточнила Ибраева

После завершения судебных разбирательств договорные обязательства по проекту были возобновлены, и в мае 2025 года транш за текущий год был полностью оплачен.

Сейчас, по информации управления, уже начата процедура передачи детсада в госсобственность, и он начал свою работу - его посещают около 100 детей. Однако госаказ пока не размещён.

- Частный инвестор, работающий с вами по ГЧП, в итоге устранил дефекты? - уточнил у спикера член постоянной комиссии обламаслихата Кайрат ОСПАНОВ.

- На объект отправлялась комиссия. В ее составе были не только наши сотрудники, но и управлений ГАСК, строительства. Да, в итоге все дефекты он устранил, - ответила Ибраева. - Там даже не было оборудования, не до конца была оснащена дворовая площадка.

- Мы разработали проект дополнительного соглашения, где с обеих сторон зафиксировано перенесение оплаты с 2024 года на текущий. Прошу вас поддержать проект решения маслихата о внесении соответствующих изменений, - обратилась к депутатам Айман Ибраева.

Вопрос будет вынесен на рассмотрение сессии областного маслихата.

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