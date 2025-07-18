Дождь и гроза ожидаются лишь в субботу, 19 июля, ночью на севере, востоке и юге области. В следующие два дня, 20-21 июля, - без осадков. Синоптики обещают туман по ночам и утрам 19 июля – на западе и юге, 20-21 июля – на западе, севере и востоке. В Костанае все три дня без осадков.

- Температуру по области в субботу ночью ожидаем +10..+15, на юге +18, днем +20..+25, на юге +28 градусов, - сообщили «НГ» в Костанайском филиале РГП «Казгидромет». – 20 и 21 июля ночью будет одинаковая температура: +8..+13, днем в воскресенье +23..+28, на юге +31, в понедельник днем +27..+32, на юге +35 градусов.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу ночью +11..+13, днем +21..+23 градуса. В воскресенье ночью +10..+12, днем +23..+25 градусов. В понедельник ночью +11…+13, днем +27..+29 градусов.

Ветер все три дня ожидается северо-западного направления со скоростью 9-14 м/с. Порывы до 15-20 м/с прогнозируют в субботу на севере и востоке региона, а также днем в Костанае.

Фото Ксении РЕБИК