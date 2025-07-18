ЧП случилось вчера, 17 июля, в областной больнице. Доктор был госпитализирован в реанимацию. На фоне проводимой консервативной терапии принято решение доставить санавиацией пострадавшего хирурга Антона Кистанова в столичный Центр экстренной медицины.

Антон Кистанов / Фото из соцсетей

По сообщению пресс-службы Костанайской областной больницы, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжёлой степени, острое субдуральное кровоизлияние справа, очаги ушиба полюса лобных долей, протяженный закрытый линейный перелом затылочной кости. Кроме того, ушибленная рана слизистой нижней губы справа, ушиб мягких тканей затылочной области.

Со вчерашнего дня доктор продолжает находится в отделении реанимации. По словам заведующего отделением нейрохирургии Евгения КОВАЛЕВА, который является лечащим врачом Кистанова, на сегодня «состояние без ухудшения».

Евгений Ковалев / Фото предоставлено облбольницей

Утром посредством телемедицины костанайские врачи провели консультацию с коллегами из Астаны. С учетом тяжести состояния принято решение, поддержанное министерством здравоохранения РК, перевезти больного в астанинский Центр экстренной медицины.

Что касается человека, который на глазах свидетелей нанес удар доктору во время приема, то в отношении него как подозреваемого решение о мере пресечения должен принять суд.

Кстати, вчера около 18.30 этот человек, в сопровождении людей в гражданской одежде (видимо, полицейских) пришел на прием к заведующему урологическим отделением областной больницы Жаслану АМИРЖАНОВУ.

- Ему была предложена операция, он от нее отказался, потому что не доверяет врачам, так как «мы на него злые». Написал отказ от госпитализации и операции. После чего ему была расписана терапия в амбулаторных условиях, - сообщил «НГ» Амиржанов. - Жизнеугрожающего состояния у него нет.