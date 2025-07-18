Об этом в социальных сетях сообщила министр здравоохранения Акмарал АЛЬНАЗАРОВА. Пострадавшего от рук пациента хирурга-уролога Антона Кистанова перевезут в Национальный координационный центр экстренной медицины.

Тот самый кабинет, где произошло нападение / Фото Галины КАТКОВОЙ

- Для спасения жизни нашего пострадавшего коллеги Министерство здравоохранения примет все возможные и решительные меры, - пишет Альназарова. - Бортом санавиации доктор будет доставлен в Национальный координационный центр экстренной медицины, где будет проводиться дальнейшее лечение с привлечением высококлассных специалистов.

Она также сообщила, что в сентябре в Парламент будут внесены законодательные изменения об ужесточении ответственности за нападения на медработников.

- Это преступление — это десятки непринятых пациентов, десятки отложенных операций, это прямой удар по всей системе. А приёмный покой, где произошло нападение, — и так зона повышенного риска, - отмечает министр. - Такие действия должны расцениваться не как бытовой инцидент, а как угроза общественной безопасности. В связи с участившимися случаями нападения на медицинских работников совместно с министром МВД пришли к решению безотлагательно усилить круглосуточные посты в приемных покоях ургентных стационаров, детских и перинатальных центрах. Медицинские учреждения должны обеспечиваться мерами безопасности — видеонаблюдением, охраной, тревожными кнопками.

Напомним, нападение на врача-уролога Антона Кистанова произошло вчера, 17 июля, в Костанайской областной больнице. Пациент, бывший в очереди третьим, зашел в кабинет, где Кистанов вел прием и ударил его. Кистанов сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации, а подозреваемый задержан.

Кроме того, в Караганде пациент напал на врача частной клиники. Инцидент произошел прямо в здании медицинского учреждения. Видео вчера, 17 июля, разлетолось по соцсетям. В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, 42-летний мужчина пришёл в клинику вместе с супругой. По неустановленной причине он начал вести себя неадекватно, после чего напал на медработника, причинив ей телесные повреждения.