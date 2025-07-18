Медиком, который сейчас находится в реанимации, оказался хирург-уролог Антон Кистанов. Его данные с согласия супруги назвала пресс-служба Костанайской областной больницы.

- В областной больнице Антон Николаевич работает 6 лет. Десятки, спасенных жизней. Самому доктору 34 года, - рассказала пресс-секретарь Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - Сейчас он борется уже не за чью-то, а за свою собственную жизнь. Дома его ждут молодая супруга и новорожденная дочь.

Напомним, нападение на врача произошло вчера, 17 июля, вечером. Пациент, бывший в очереди третьим, зашел в кабинет, где Кирсанов вел прием и ударил его.

Коллеги доктора в социальных сетях показали часть выписки пациента. Причина отказа от операции: «не доверяю врачам, они злы на меня!»

Полиция зажержала подозреваемого в порядке статьи 128 УПК.

- Теперь в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Содержание под стражей в качестве меры пресечения применяется только с санкции судьи, - отметили в прокуратуре. - Срок задержания лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, исчисляется с момента фактического задержания и не может превышать семьдесят два часа. До истечения этого времени разрешается вопрос по мере пресечения.

Свое мнение о произошедшем высказал аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ:

- Врач, только что спасший чью-то жизнь, подвергся нападению и был избит прямо на рабочем месте. Однозначно, такие факты не должны происходить в нашем обществе и быть порицаемы жителями. Я поручил правоохранительным органам обеспечить полное и справедливое расследование. Виновный должен ответить по закону. Мы не допустим, чтобы врачи, медработники подвергались опасности. Они спасают нас, ответственно выполняют свой долг в любое время суток и в любую погоду. Безопасность и общественный статус врачей должен быть приоритетом.