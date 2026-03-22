Когда-то эту собаку выбросили люди, она долгое время выживала в поле. Ее спасла учредитель ОФ «Пушистый друг» Елена ТЮТЮНИК, на территории этого фонда она и живет сейчас. Волонтер дала собаке кличку Карамель.

Карамель приучена к цепи, но может жить как в доме, так и в вольере

- В поле она дважды в год приносила потомство, щенков было много, - рассказала «НГ» Елена. - Мы ее оттуда забрали, стерилизовали и дали шанс на новую жизнь. Сейчас Карамель уже пять лет живет в приюте и все еще ждет своего человека.

Собака терпеливая, приучена к цепи, но при этом может жить как в доме, так и в вольере.

Недавно «НГ» сообщала о собаке по кличке Дуня, которая также живет на территории ОФ «Пушистый друг». Она все еще ищет новых хозяев. Дуня ласковая, спокойная и ориентированная на человека. Она живет на улице, на цепи, но ей подойдет и вольер, и проживание в частном доме.

Собака Стрелка, о которой мы также недавно писали, тоже живет на территории Елены Тютюник и ищет новый дом. Стерилизована, активная, любит играть и очень тянется к людям - ей важны внимание и общение. Добрая, контактная и хорошо привыкает к человеку. Может жить как в вольере, так и на цепи.

Чтобы забрать Карамель, Дуню, Стрелку или других постояльцев приюта ОФ «Пушистый друг» (Костанайский р-н) в свой дом, напишите или позвоните на номер Елены WhatsApp +7-705-777-97-61 или в директ Instagram @sobaki_e_sobaki.

Фото Елены ТЮТЮНИК