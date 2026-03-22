Юрты, танцы и домбра - Как в Костанае отмечают Наурыз мейрамы
С самого утра в областном центре сегодня, 22 марта, шумно и многолюдно.
На Центральной площади развернулись юрты, возле которых парни и девушки в национальных костюмах играют на казахских народных инструментах.
Горожане активно участвуют в традиционных играх и состязаниях, а на сцене у областного акимата выступают артисты - звучат песни и проходят танцевальные номера.
С праздником жителей города и региона поздравили аким Костаная Марат Жундубаев и аким области Кумар Аксакалов.
Костанайцы и гости города угощаются традиционными блюдами. Особой популярностью пользуется суп Наурыз коже - главный символ праздничного стола. Также люди играют в асыки и соревнуются в силе и выносливости, в том числе в армрестлинге.
«НГ» продолжает следить за тем, как Костанай погружается в атмосферу праздника.
Текст подготовил Антон КИМ, студент 4 курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынулы.
Фото автора
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.