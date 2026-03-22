Сборная Казахстана по футболу объявила о матче с командой Армении
22 марта 2026, 15:29 | Спорт
Сборная Казахстана по футболу проведёт товарищеский матч с командой Армении, передаёт Tengri Sport со ссылкой на пресс-службу КФФ.
Фото © Tengrinews.kz / Маржан Куандыкова
Матч состоится 6 июня в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна. Это будет девятая очная встреча команд. В последний раз сборные Казахстана и Армении встречались в июне 2024 года.
- Казахстанская федерация футбола объявляет о достигнутой договоренности с федерацией футбола Армении о проведении товарищеского матча между национальными сборными в июне 2026 года, - говорится в сообщении федерации.
Сборная Казахстана в июне проведёт ещё один товарищеский матч: 9 июня на "Туркестан Арене" команда Талгата Байсуфинова сыграет со сборной Венгрии.
Что касается ближайших матчей национальной команды, то в рамках нового товарищеского турнира ФИФА (FIFA Series 26) сборная Казахстана проведёт в Астане два матча: 25 марта - с Намибией, 31 марта - с Коморскими Островами.
Ранее сборная Казахстана по футболу среди юношей до 16 лет переиграла сверстников из Узбекистана на турнире International Talents Cup в Кыргызстане.
Напомним, ранее "НГ" также сообщала, что сборная Казахстана в матче с удалением игрока "Тобола" сенсационно не уступила лидеру отборочной группы на чемпионате мира по футболу.
Последние новости
22.03.26 10:19 Проект «Ищу дом»: Карамель, спасенная в поле
22.03.26 08:58 Тимур ГАФУРОВ: Текст примерный. Можно свой
21.03.26 18:27 Как «пионеры живописи» из Костаная заставили звучать краски
21.03.26 16:40 Полицейские Костанайской области выявили 154 нарушения миграционного законодательства. Выдворены 16 граждан
21.03.26 14:49 Микрозаймы: как реально сэкономить
21.03.26 13:07 Капуста и сопровождающие ее... Не игнорируйте брюссельскую, ее надо просто слегка дополнить
21.03.26 11:14 Мы будем жить теперь по Новой! - Эксперт Бюро по правам человека - о нюансах, стоявших за референдумом
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.