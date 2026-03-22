Сборная Казахстана по футболу объявила о матче с командой Армении

22 марта 2026, 15:29

Сборная Казахстана по футболу проведёт товарищеский матч с командой Армении, передаёт Tengri Sport со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Матч состоится 6 июня в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна. Это будет девятая очная встреча команд. В последний раз сборные Казахстана и Армении встречались в июне 2024 года.
 
- Казахстанская федерация футбола объявляет о достигнутой договоренности с федерацией футбола Армении о проведении товарищеского матча между национальными сборными в июне 2026 года, - говорится в сообщении федерации.

Сборная Казахстана в июне проведёт ещё один товарищеский матч: 9 июня на "Туркестан Арене" команда Талгата Байсуфинова сыграет со сборной Венгрии.

Что касается ближайших матчей национальной команды, то в рамках нового товарищеского турнира ФИФА (FIFA Series 26) сборная Казахстана проведёт в Астане два матча: 25 марта - с Намибией, 31 марта - с Коморскими Островами.

