Сборная Казахстана по футболу проведёт товарищеский матч с командой Армении, передаёт Tengri Sport со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Матч состоится 6 июня в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна. Это будет девятая очная встреча команд. В последний раз сборные Казахстана и Армении встречались в июне 2024 года.

- Казахстанская федерация футбола объявляет о достигнутой договоренности с федерацией футбола Армении о проведении товарищеского матча между национальными сборными в июне 2026 года, - говорится в сообщении федерации.