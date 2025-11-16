Национальная сборная Казахстана по футболу провела в Астане заключительный матч отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года с командой Бельгии.

Дастан Сатпаев забивает свой дебютный гол за национальную сборную / Фото kff.kz

В первом круге сборная Бельгии разгромила казахстанцев на своем поле со счетом 6:0 и перед ответной встречей занимала первое место в группе «J». И победа в столице Казахстана гарантировала ей прямую путевку на чемпионат мира за тур до окончания отборочного цикла.

На свой заключительный матч отборочного цикла на поле стадиона «Астана Арена» главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов в стартовом составе на правый фланг выпустил полузащитника костанайского «Тобола» Ислама Чеснокова, компанию которому в средней линии составили Галымжан Кенжебек («Елимай»), Еркин Тапалов («Кайрат»), Максим Самородов («Ахмат», Россия) и Рамазан Оразов («Елимай»). Место в воротах занял Темирлан Анарбеков («Кайрат»), оборонительную линию составили Ян Вороговский («Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Алибек Касыма и Багдат Каиров (оба - «Актобе»), а на острие атаки был Дастан Сатпаев («Кайрат»).

Гости активно начали встречу и на 4-й минуте заработали штрафной удар, завершившийся угловым ударом, после розыгрыша которого капитан сборной Алип выбил мяч головой. Через две минуты Чесноков навесил с правого фланга на дальнюю штангу, куда набегал Кенжебек, но мяч ушел за лицевую линию. А еще через две минуты Кенжебек после прохода по левому флангу пробил из окружения тремя игроками гостей с боковой линии штрафной площади обводящим ударом в дальний угол ворот, но вратарь английского клуба «Ноттингест Форест» и сборной Бельгии Матц Селс в прыжке перевел мяч на угловой.

На 9-й минуте Сатпаев на половине поля соперника перехватил мяч после передачи из центрального круга защитника немецкого «Айнтрахта» Артюра Теате, забежал с ним в штрафную площадь и, уйдя от защитника итальянского «Милана» Кони де Винтера, пробил слева низом в ближний угол, поймав на противоходе вратаря, не сумевшего спасти свою сборную. Этот гол для Сатпаева стал дебютным за национальную сборную Казахстана. А забил его молодой нападающий в возрасте 17-ти лет, 3-х месяцев и 3-х дней, побив рекорд Еркебулана Сейдахмета, забившего в победном гостевом товарищеском матче в ворота сборной Венгрии (3:2) 23 марта 2018 года в 18 лет, 1 месяц и 19 дней.

Пришедшие в себя гости организовали на 14-й минуте атаку по левому флангу, после которой защитник «Брюгге» Хоакин Сейс ворвался в штрафную площадь, но Касым в подкате выбил мяч за лицевую линию. А по-настоящему опасный момент бельгийские футболисты, больше владевшие мячом, создали на 20-й минуте, когда после атаки по правому флангу защитник английского «Фулхэма» Тимоти Кастань от лицевой линии сделал подачу в штрафную площадь. Получивший мяч в районе 11-метровой отметки полузащитник «Брююгге» Ханс Ванакен пробил с ходу в правый нижний угол ворот, но Анарбеков в падении выбил его.

Не прошло и трех минут, как Кастань из пределов штрафной площади сборной Казахстана сделал справа передачу в центр полузащитнику английского «Арсенала» Леандро Троссарду, который сместился к правому углу вратарской площадки и пробил в дальний угол ворот, но Анарбеков в броске отбил мяч.

На 25-й минуте Кенжебек хорошо прошел по левому краю, вдоль линии штрафной площади сместился вправо, уйдя от де Винтера и Кастаня, и пробил в дальний верхний угол ворот, но мяч пролетел рядом с правой крестовиной. А после получаса игры Сатпаев пробил по воротам гостей с дуги штрафной площади, но мяч попал в грудь вставшего на его пути де Винтера.

На исходе первого тайма соперники обменялись опасными ударами. Вначале Кенжебек на скорости вошел слева в штрафную площадь и, резко остановившись, пробил в ближний угол ворот, но бельгийский вратарь в падении поймал мяч. Затем полузащитник итальянской «Аталанты» Шарль де Кетеларе по левому флангу вошел в штрафную площадь хозяев и от угла вратарской площадки пробил в ближний угол, но Анарбеков в падении отбил мяч.

А на второй компенсированной к первому тайму минуте Кастань после передачи из центра пробил с правого края штрафной площади в ближний нижний угол ворот, но вновь Анарбеков спас сборную Казахстана от гола.

Через три минуты после возобновления игры Кастань с правого фланга сделал навесную подачу на дальнюю штангу, а набежавший Ванакен из пределов вратарской площадки головой пробил в левый угол ворот и сравнял счет - 1:1.

На 56-й минуте в составе сборной Казахстана произошла двойная замена - Иван Свиридов («Елимай») заменил Сатпаева, а Арсен Аширбек («Окжетпес») вышел на поле вместо Кенжебека. Вскоре в составе продолжавших владеть мячом бельгийцев полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» Жереми Доку ворвался слева в штрафную площадь и прострелил низом на Ванакена, который из пределов вратарской площадки в касание пробил по воротам, но бросившийся навстречу Анарбеков поймал мяч.

Полузащитник «Тобола» Ислам Чесноков против полузащитника английского «Арсенала» Леандро Троссарда / Фото sports.kz

На 59-й минуте тот же Ванакен пробил с дуги штрафной площади в правый угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой. А после часа игры Доку, войдя слева в штрафную площадь, прострелил в центр, но Анарбеков в падении отбил мяч. Тот после рикошетов от груди Тапалова и ноги Алипа полетел в ворота, но Анарбеков в падении отбил его головой.

На 77-й минуте сборная Казахстана осталась в меньшинстве. Чесноков на своей половине поля нарушил правила на Доку, после чего получил за удар сзади по ногам желтую карточку от главного арбитра матча Донатаса Румшаса из Литвы. Однако после вмешательства VAR предупреждение было изменено на удаление. В спор по этому эпизоду вмешались и наставники сборных, после чего предупреждение получил главный тренер сборной Казахстана.

На 80-й минуте получивший травму Самородов уступил место на поле Динмухамеду Караману («Женис»). А бельгийцы усилили натиск на ворота хозяев, и на 83-й минуте после розыгрыша углового удара на левом фланге Доку опасно пробил верхом, но мяч пролетел над перекладиной. А на 89-й минуте получивший передачу на правом краю штрафной площади полузащитник шотландского «Рейнджерса» Николас Раскин с подступов к вратарской площадки пробил по воротам, но Анарбеков отбил мяч на этот раз грудью.

В дополнительное время в составе сборной Казахстана вместо Оразова и Тапалова на поле вышли соответственно Дамир Касабулат («Кайрат»), Георгий Жуков («Актобе»), и хозяева, отстояв ничью, перенесли сборной Бельгии задачу выхода на чемпионат мира на последний матч с командой Лихтенштейна.

А сборная Казахстана завершила отбор на четвертом месте в группе, набрав в восьми матчах восемь очков после побед над командой Лихтенштейна (2:0 - в гостях, 4:0 - дома) и ничьих с командами Северной Македонии (1:1 - в гостях) и Бельгии.

Завершит год наша национальная сборная 18 ноября в Хорватии, где проведет товарищескую встречу против сборной Фарерских островов.