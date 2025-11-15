Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

Пользователь сайта Ronin сообщил о проблеме на пересечении ул. Тауелсиздик и Шаяхметова в Костанае:

Перекресток ул. Тауелсиздик - Шаяхметова. Знака «Въезд запрещен» здесь нет



- Если поворачивать с Тауелсиздик на Шаяхметова, нет знака 3.1 «Въезд запрещен». Из-за этого ничто не запрещает двигаться по левой стороне улицы. А дублирующий знак в ненадлежащем состоянии. Создается путаница. Там есть разрыв для поворота между дорогами. Они ведь односторонние.

«НГ» отправила запросы в отдел ЖКХ Костаная и ДП Костанайской области о том, нужен ли на участке знак «Въезд запрещен».

В октябре мы публиковали сообщение жительницы Костаная Виктории ДИРЛАМ о пешеходном переходе на ул. Кубеева:

- Ежедневно огромное количество детей переходит через него в школу, из школы. Переход небезопасный, оживленное движение машин. Просьба поставить «лежачего полицейского». Заявление в акимат отправим, подписи родителей уже собираем.

На запрос «НГ» в департаменте полиции ответили:

- В результате проведенного обследования сообщаем: согласно требованиям п. 5.9 СТ РК СТБ 1538-2007 «Искусственные неровности на автомобильных дорогах и улицах», устройство искусственных неровностей запрещено в следующих случаях: на магистральных дорогах и улицах, имеющих четыре и более полос движения. В адрес ГУ «ОЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Костаная направлено предписание об установке дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» - 40 км/ч.

А в отделе ЖКХ подтвердили, что знаки будут установлены.

Присоединяйтесь!

Есть на примете небезопасные участки дороги? Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, присылайте на WhatsApp +7-747-907-57-92 или по адресу ng@ng.kz.