В Казахстане продлили ограничение на вывоз мяса крупного рогатого скота, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Министр сельского хозяйства подписал приказ от 29 декабря 2025 года "О некоторых вопросах вывоза мяса крупного рогатого скота с территории Республики Казахстан". Документ вступил в силу с 31 декабря 2025 года.

Согласно приказу сроком на шесть месяцев вводятся количественные ограничения (квоты) на вывоз говядины — как свежей и охлаждённой, так и замороженной (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0201 и 0202). Общий объём квоты составляет 20 тысяч тонн. Ограничения распространяются на экспорт как в третьи страны, так и в государства Евразийского экономического союза.

Как будут распределять квоты

Одновременно утверждены правила распределения квот. Уполномоченный орган не позднее трёх рабочих дней со дня введения правил разместит на портале gov.kz объявление о начале распределения. В нём укажут общий объём квоты и максимальный размер квоты на одного экспортёра.

Размер квоты будет зависеть от мощности откормочной площадки. Так, при мощности от 5 тысяч голов предусмотрена квота в 1 тысячу тонн, от 10 тысяч — 2 тысячи тонн, от 15 тысяч — 3 тысячи тонн, от 20 тысяч — 4 тысячи тонн, а при мощности от 50 тысяч голов — до 10 тысяч тонн. При наличии нескольких откормочных площадок квота определяется исходя из их совокупной мощности.

Кто сможет получить право на экспорт

Квоты будут распределяться между физическими и юридическими лицами, в том числе экспортными компаниями, при соблюдении установленных требований. Среди них — наличие собственного мясоперерабатывающего предприятия и откормочной площадки мощностью не менее 5 тысяч голов, регистрация поголовья в базе идентификации сельскохозяйственных животных, а также наличие внешнеэкономических контрактов.

С 1 апреля 2026 года обязательным станет использование RFID-меток. Расчёт объёма квоты будет вестись исходя из среднего убойного веса 200 килограммов на одну голову. Квота действует в течение 10 календарных дней с момента выдачи и погашается после прохождения ветеринарного контроля на границе.

Распределение квот будет осуществляться автоматически при выдаче лицензий на экспорт через государственные информационные системы. Итоги распределения с указанием получателей и объёмов квот уполномоченный орган опубликует на своём официальном сайте.

Напомним, в сентябре этого года в Казахстане резко выросли цены на говядину. В магазинах мясо продавалось по 5-6 тысяч тенге за килограмм.