Говорят, что чем больше верят в чудеса, тем чаще они случаются. По крайней мере, так считал французский философ Дени Дидро. Уж не знаю, кто в редакции «НГ» так преисполнился верой в чудо, что оно и правда постучалось в наши двери. Впервые за годы существования акции «Письмо Деду Морозу» все присланные в редакцию письма получили отклик. В этом репортаже - о том, как иногда просто исполнять детские мечты.

В этом году в редакцию «НГ» прислали 65 писем. Ведущая нашего проекта Елена ПИКЕЛЬНАЯ по традиции отобрала самые душевные и теплые обращения в канцелярию Деда Мороза, которые мы опубликовали в газете, на сайте и в социальных сетях. Каково же было наше удивление, когда через несколько дней на вопрос от читателей наш редактор коротко ответил: свободных писем уже нет.

С песнями и стихами

Дети прекрасны тем, что даже игрушка от мужчины в красном халате - для них уже своего рода чудо. Часть подарков журналисты доставили самостоятельно. И хотя опыт новогоднего волшебства у нас уже солидный, все равно каждый раз удивляешься реакции детей.

6-летний Артур из Рудного так рад был увидеть большую игрушечную фуру, что в момент поздравления все внимание мальчика было приковано к подарку.

- Эта фура в половину моего роста, - с удивлением заметил Артур.

В благодарность мальчик спел Дедушке Морозу песню «Я казах, в Казахстане я живу!». Получилось очень даже мило.

Ансар обещает научиться играть и радовать маму мелодиями / Фото Ксении РЕБИК

Такой же любовью к музыке может похвастаться 7-летний Ансар из Костаная. Деда Мороза он встретил в костюме робота Бамблби. Наши помощники нашли для мальчика гитару. Ансар пока не умеет на ней играть, но обещает научиться, чтобы «радовать маму красивыми мелодиями».

В семье Тастемировых трое детей. Письмо для Дедушки Мороза написала 9-летняя Ульяна. Рассказала, что очень любит рисовать и делать игрушки из валяния. А когда плавает, чувствует себя счастливой. Не забыла и о братьях. У всех детей были самые простые желания: мольберт для Ульяны, конструктор Lego для Егора и игрушечный конь для Артема.

9-летняя Ульяна написала письмо сама, попросив подарки и для братьев / Фото Ксении РЕБИК

Реализовать их нашему волшебнику помогли читатели. Егор встречал Деда Мороза в костюме Гарри Поттера, а Ульяна показывала свои последние работы, среди которых - кукла Совунья, сделанная из шерсти для валяния. Дети чтут традиции, поэтому подготовили для гостей новогодние стихи. И, конечно, в конце - самые теплые обнимашки.

Дед Мороз всегда приходит в гости с подарками. Пятиклассник Данил решил, что его гостю тоже нужно новогоднее настроение и подарил нам настоящие минералы. Любовь к минералогии привил дедушка, коллекцию которого теперь пополняет внук.

Пятиклассник Данил просил себе только настольную лампу, а сестре игрушки из ее любимого мультфильма / Фото Ксении РЕБИК

- Вот у меня флюорит. И еще один, но семицветный - это один из самых редких минералов. Здесь в одном камне собрано сразу несколько минералов - от аметиста до граната, - показывал он. И добавил: - Я еще и биатлоном увлекаюсь. Недавно ездил на свои первые в жизни соревнования в Риддер. Трасса была длинная, примерно 6 км. Все прошло хорошо, главное, что не последним пришел к финишу. Буду теперь еще упорнее тренироваться.

Удивительно еще и то, насколько мальчик оказался скромным. Себе он попросил самую обыкновенную настольную лампу, под светом которой мог бы делать уроки и разглядывать минералы. А для 4-летней сестры - игрушки из ее любимого мультфильма «Щенячий патруль».

8-летняя Вероника просила у Деда Мороза только здоровья для родных и близких / Фото Ксении РЕБИК

Еще более простое письмо с шикарным рисунком снеговика написала 8-летняя Вероника. Она не просила подарков, а лишь поделилась своим желанием, чтобы ее родные были всегда здоровы и рядом. Деда Мороза девочка встречала вместе с мамой и пушистым котиком, которого семья подобрала на улице год назад. Наши помощники подарили Веронике набор детской косметики. Судя по ее улыбке, девочке понравился подарок.

Подарки и их особенности

Все усилия по сбору писем были бы ничтожны без наших помощников. Каждый год самые разные люди и организации откликаются на наш призыв подарить детям праздник. Они сами выбирают письмо, сами ищут подарки, а зачастую сами доставляют их авторам. На этот раз один из помощников привез велосипед в село Степановка Мендыкаринского района, где живет 9-летняя Оля. Еще раз приведем цитату из ее очень трогательного письма:

Велосипед 9-летней Оле из села Степановка доставил наш помошник

- Знаешь, Дедушка Мороз, иногда мне кажется, что чудеса случаются, когда их очень ждешь и в них по-настоящему веришь. У меня есть большая мечта: я очень хочу велосипед. Я представляю, как мы с мамой выходим во двор и я учусь кататься, мама улыбается, а я чувствую себя самой счастливой на свете.

В этом году руку помощи протянули и некоторые организации. Например, подарки для большой семьи 9-летнего Кости, а также его брата и двух сестер искали работники областного филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

- Мы сложились всем коллективом и выбрали понравившееся нам письмо, - рассказала главный менеджер по продвижению программ регионального филиала фонда Асель КАЗАКОВА. - Дети в письме не указали, какой конкретно подарок они хотят. Писали, что будут рады любым подаркам. Мы ориентировались на возраст детей и, конечно, посоветовались с их мамой.

Ну и несколько слов о заявленном в начале статьи чуде. Сколько лет редакция собирает письма детей, но каждый год оставались десятки обращений, которые, к сожалению, не находили ответа. В этот Новый год проблему решили сотрудники строительной компании «ALPAMYS GROUP».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Костанай | Строительная компания «Alpamys Group» (@alpamys.group)

- Мы всегда стараемся поддерживать добрые инициативы. Мы дарили спортинвентарь хоккейной команде, - рассказал «НГ» генеральный директор строительной компании «ALPAMYS GROUP» Алмат АЙТКУЖИНОВ. - И недавно услышали, что есть такая акция «Письмо Деду Морозу». Мы узнали, что много писем детей остаются неуслышанными, поэтому решили помочь. Мы не одни, наши контрагенты нас поддержали. Приятно наблюдать за реакциями детей, которые не ожидали, что их мечты исполнятся. Наша команда хорошо справилась, они связались с каждым родителем, каждому ребенку нашли индивидуальный подарок.

Сотрудники строительной компании подарили девочке муравьиную ферму

Пока разговаривали с Алматом Айткужиновым, вспомнили, как в его детстве в селе под елку прятали кульки со сладостями. Теперь же некоторые подарки команда строительной компании искала в других городах. Например, мечтой одного ребенка была собственная муравьиная ферма. В Костанае такой не нашлось. Пришлось везти из Караганды. А муравьи и мороз - вещи несовместимые. Поэтому доставить подарок в целости и сохранности - целая спецоперация.

Нам также помогли: Иван, Артем К., Надя и Севиль, Клуб Паджеро-Монтеро. А сладкие подарки для каждого ребенка принесли в редакцию Алибек и Зарина.

Особую благодарность хотим выразить такси «Народное» и водителю Аркадию за возможность развоза подарков по адресам в разных районах Костаная.