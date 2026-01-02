К счастью, возгорание было небольшим и обошлось без жертв. Пожар произошел в ночь на 1 января на балконе одного из многоэтажных домов в 9 микрорайоне.

- К месту вызова оперативно прибыли пожарные расчёты, бригада Центра медицины катастроф и оперативно-спасательный отряд ДЧС, - сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям. - Благодаря слаженным действиям экстренных служб возгорание оперативно ликвидировано на площади 2 кв. м, не допущено распространение огня на соседние помещения.

Пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.