В новый год с огоньком – Пожар произошел в праздничную ночь в Костанае
2 января 2026, 10:38 | Происшествия
К счастью, возгорание было небольшим и обошлось без жертв. Пожар произошел в ночь на 1 января на балконе одного из многоэтажных домов в 9 микрорайоне.
- К месту вызова оперативно прибыли пожарные расчёты, бригада Центра медицины катастроф и оперативно-спасательный отряд ДЧС, - сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям. - Благодаря слаженным действиям экстренных служб возгорание оперативно ликвидировано на площади 2 кв. м, не допущено распространение огня на соседние помещения.
Пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.
