Народная мудрость гласит: «Как встретишь Ноый год, так его и проведешь». Если понимать ее буквально, то многие из нас вскоре оказались бы в роли героев Безумного чаепития из «Алисы в стране чудес», но с более горячительными напитками. Другие проспали бы все 12 месяцев. А третьи...

Вот для этих третьих в центре Костаная вечером 31 декабря на площади перед облакиматом организуют концертно-развлекательную программу «Қош келдің, Жаңа жыл!».

Как сообщила пресс-служба акима Костаная, начнется праздник в 18:00 детской концертной программой «Даму бала». Далее по порядку:

20:00–21:00 - детская развлекательная программа;

21:00–23:00 - концертная программа Дворца культуры «Мирас»;

23:50 - трансляция новогоднего видеопоздравления президента Республики Казахстан;

00:40–02:00 - новогодняя ночная программа ДК «Мирас»;

01:00 - праздничный новогодний салют.

Если вы все это выдержите и постараетесь не замерзнуть, можно будет добраться домой на автобусе.

Как сообщает отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная на странице qostanai.ikomek, в новогоднюю ночь городские маршруты №№ 3, 10, 13, 18 будут курсировать до 22.00 и возобновят движение 1 января 2026 года с 00.30 до 3.00.

В сообщении отмечается, что интервал движения будет увеличен до 30 минут.

А 1 января в 12 часов в Центральном сквере, возле памятника Байтурсынову, стартует традиционный «Забег обещаний». Дистанция – 2 026 м. Принять участие в нем имогут все желающие. Экипировка – соответствующая празднику.

Ну а по поводу народной мудрости – видимо, она не о том, ЧТО вы будете делать в 12 часов ночи 31 декабря, а про то, С КАКИМ НАСТРОЕНИЕМ войдете в 1 января.

Редакция «НГ» желает всем читателям душевного спокйствия, стокости и мудрости – чтобы принять перемены. Как говорит наш постоянный автор из Рудного Александр ОЛЕЙНИК, «Вместе изменим жизнь к лучшему!»

А наш постоянный автор из Костаная Юрий БОНДАРЕНКО предложил всем читателям «НГ» своеобразный челлендж в стихах «Новогоднее ощущение». Вот его начало:

Цены словно альпинисты

Рвутся покорять вершины.

Потребительским корзинам

Нужен новый Монте-Кристо.

Которое вы можете продолжить своими четверостишиями и «пирожками» в комментариях.

А также традиционно присылайте нам фотографии и истории о том, как вы встречаете Новый 2026 год!

Так и отметим: вы с нами, а мы с вами!

С наступающим!