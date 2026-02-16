На XXV зимних Олимпийских играх в девятый медальный день были разыграны девять комплектов медалей - в биатлоне, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноуборде, конькобежном спорте, скелетоне и прыжках с трамплина.

В четырех видах программы приняли участие и казахстанские олимпийцы.

В дисциплине фристайла - параллельном слаломе - выступил Павел Колмаков, стартовавший с 1/16 финала, где уверенно победил француза Артура де Вилокура. А в 1/8 финала он уступил олимпийскому чемпиону 2018 года и трехкратному серебряному призеру Игр, 9-кратному чемпиону мира Микаэлю Кингсбери (Канада), ставшему в итоге и олимпийским чемпионом в Италии.

В биатлоне в мужской гонке преследования на 12,5 км принял участие Владислав Киреев, квалифицировавшийся по итогам спринта под 51-м номером. Стартовав с отставанием 2 мин. 49 сек. от лидера, он на четырех огневых рубежах допустил четыре промаха и в итоге финишировал 42-м. А победителем мужского пасьюта стал двукратный чемпион мира Мартин Понсилуома (Швеция)

Горнолыжница Федерика Бриньоне (Италия) к золотой медали в супергиганте добавила «золото» и в гигантском слаломе / Фото championat.com

Горнолыжница Александра Скороходова выступила в гигантском слаломе, завершив первый заезд 44-й, а второй - 36-й и заняв по сумме результатов двух попыток 37-е место. Ее отставание составило 9,81 сек. от ставшей победительницей итальянки Федерики Бриньоне (2.13,50), завоевавшей на домашней Олимпиаде уже вторую золотую медаль, выиграв ранее и супергигант.

Конькобежки Арина Ильященко и Кристина Силаева стартовали в забегах на дистанции 500 м. Силаева, показав результат 38,33 сек., заняла 18-е место, а Ильященко стала 29-й (39,38).

Пятикратная чемпионка мира конькобежка Фемке Кок из Нидерландов одержала победу на дистанции 500 м с олимпийским рекордом / Фото championat.com

С олимпийским рекордом 36,49 победу на «пятисотке» одержала пятикратная чемпионка мира Фемке Кок из Нидерландов, взяв реванш у своей соотечественницы Ютты Лердман, победившей ранее также с олимпийским рекордом на дистанции 1000 м.

Йоханнес Клебо завоевал свое четвертое «золото» на Олимпиаде в Италии, пробежав в составе сборной Норвегии четвертый этап в эстафете / Фото championat.com

В этот день мужская лыжная сборная Норвегии одержала победу в эстафете 4x7,5 км, а бежавший в ее составе на последнем этапе Йоханнес Клебо завоевал свою четвертую золотую медаль на Олимпийских играх в Италии, став первым спортсменом в истории, которому удалось выиграть девять золотых медалей на зимних Олимпиадах.

Лыжник Йоханнес Клебо (Норвегия) стал первым спортсменом в истории, которому удалось выиграть девять золотых медалей на зимних Олимпиадах / Фото championat.com

Еще одна спортсменка Норвегии Анна Одине Стрём стала победительницей в прыжках с большого трамплина.

Сразу две победы в этот день одержали и спортсмены Великобритании - сноубордисты Хью Найтингейл и Шарлотта Бэнкс завоевали золото в миксте в соревнованиях по сноуборд-кроссу, а в соревнованиях смешанных командах в скелетоне победителями стали Табита Стокер и завоевавший вторую золотую медаль в Италии Мэтт Уэстон.

В женской гонке преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами победу одержала Лиза Виттоцци (Италия), став первой биатлонисткой, победившей в пасьюте на Олимпиаде без промахов.

Еще больше упрочила свои лидирующие позиции в медальном зачете Игр-2026 после девятого дня сборная Норвегии, у которой теперь 12 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых наград. Вторыми идут спортсмены Италии: 8 золотых, 4 серебряные и 10 бронзовых медалей. Замыкают тройку не завоевавшие в этот день наград США: 5 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых медали. Сборная Казахстана опустилась на 17-е место.

А всего медали на этот день завоевали спортсмены 25-ти стран.

Сегодня, 16 февраля, будут разыграны шесть комплектов наград в бобслее, горнолыжном спорте, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

В двух финалах выступят и казахстанцы. За медали поборются горнолыжник Ростислав Хохлов - в слаломе (первая попытка в 14:00, вторая - в 17:00), а прыгуны с трамплина Данил Васильев и Илья Мизерных - в командном турнире (22:00).

Также в предварительных забегах на дистанции 500 м в шорт-треке примут участие Абзал Ажгалиев и Денис Никиша (15:15).