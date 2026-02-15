Министр национальной экономики РК Серик ЖУМАНГАРИН провел встречу с представителями группы Всемирного банка по вопросам формирования новой Рамочной стратегии партнерства с Казахстаном на 2026-2031 годы. О ее итогах рассказали в пресс-службе премьер-министра, сообщает КазТАГ.

Фото с сайта КазТАГ

- Приоритеты, обозначенные в проекте стратегии, включая развитие транспортной и цифровой связанности, климатической повестки, повышение качества услуг в водном и энергетическом секторах, развитие финансовых рынков, стимулирование частных инвестиций, расширение использования возобновляемых источников энергии, соответствуют стратегическим документам и целям социально-экономического развития Казахстана, - указано в сообщении. - Отмечена готовность Всемирного банка обеспечить финансирование в объеме до $1 млрд ежегодно в течение шести лет.

Открывая встречу, замглавы кабмина подчеркнул стратегический характер сотрудничества и выразил признательность за подготовку документа, определяющего ориентиры взаимодействия до 2031 года.

Фото с сайта primeminister.kz

- Мы высоко ценим партнерство со Всемирным банком, - отметил Жумангарин. - Предлагаемая стратегия создает основу для поддержки наших реформ через экспертизу, финансирование и совместные инициативы.

По словам вице-премьера, выделение $1 млрд создаст дополнительные условия для укрепления частного сектора, развития инфраструктуры и повышения конкурентоспособности экономики. Аналитическое сопровождение реформ продолжится в рамках программы совместных экономических исследований правительства Казахстана и Всемирного банка.

- В ходе встречи также подведены итоги реализации предыдущей Стратегии на 2020-2025 годы. За этот период реализовано 14 проектов на общую сумму $4,2 млрд. Среди них – развитие международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», реконструкция автодороги «Алматы – Хоргос», модернизация ирригационных и дренажных систем и других, - говорится в сообщении.

Постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане и Туркменистане Андрей МИХНЕВ отметил, что прошедший период сопровождался рядом внешних вызовов, включая пандемию, а взаимодействие сторон способствовало реализации намеченных инициатив и достижению практических результатов.

- Проекты «Восток-Запад» и «Юг-Запад» обеспечили развитие транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай» и улучшили связанность для более чем 5 млн человек. Время в пути сократилось на две трети, скорость движения увеличилась втрое, транспортные расходы снизились на 35%. Создано свыше 1 200 постоянных рабочих мест, 93% жителей отметили повышение качества жизни», - привели в кабмине данные от Михнева.

Отмечается, что поддержка малого и среднего бизнеса позволила оказать грантовую и консультационную помощь более чем тысяче предприятий. 175 стартапов обеспечили продажи на $41 млн и привлекли $16 млн инвестиций.

- Проект по модернизации ирригационной инфраструктуры повысил эффективность водопользования на 92 тыс. гектаров, улучшив условия для 94 тыс. водопользователей, включая 60 тыс. фермеров. Обновлено 763 км каналов, что способствовало росту урожайности и созданию рабочих мест. Дополнительно оказана аналитическая поддержка реформированию системы субсидирования в аграрном секторе, - уточнили в кабмине.

Представители Международной финансовой корпорации (IFC) сообщили о планах продолжить консультационную поддержку проектов государственно-частного партнерства, а также инвестиционную деятельность, включая кредитование и расширение участия частных инвесторов. Успешный пример – проект финансирования Алматинской обводной железной дороги с участием КТЖ.

- В числе дальнейших приоритетов – модернизация железнодорожной инфраструктуры, поддержка микро- и малого бизнеса через финансовые институты, развитие агропромышленного комплекса, включая финансирование поставок современной сельхозтехники и проектов глубокой переработки зерна. По итогам встречи стороны договорились доработать проект стратегии с учетом озвученных предложений и представить его на рассмотрение совета директоров Всемирного банка, - сказано в сообщении.

