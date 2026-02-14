На проходящих в Италии XXV зимних Олимпийских играх в седьмой медальный день были разыграны семь комплектов медалей - в биатлоне, конькобежном спорте, лыжных гонках, сноуборде, скелетоне и фигурном катании.

Казахстанские спортсмены приняли участие в трех видах - лыжных гонках, биатлоне и фигурном катании.

Три наших лыжника вышли на старт мужской индивидуальной гонки с раздельным стартом на 10 км свободным ходом. Среди 113 стартовавших гонщиков Амиргали Муратбеков занял 43-е место (22.38,2), Виталий Пухкало - 57-е (23:25.9), а Наиль Башмаков - 74-е (24:27.8).

Лыжник из Норвегии Йоханнес Клебо завоевал на Играх в Италии третье «золото» и стал восьмикратным олимпийским чемпионом / Фото championat.com

Победил в гонке Йоханнес Клебо из Норвегии (20.36,2), выиграв третье «золото» в Италии, и теперь является самым титулованным лыжником в истории - восьмикратный олимпийский чемпион и 15-кратный чемпион мира.

Владислав Киреев по итогам спринтерской гонки отобрался в гонку преследования на 12,5 км / Фото olympic.kz

Биатлонисты Асет Дюсенов и Владислав Киреев приняли участие в спринте на 10 км с двумя огневыми рубежами. Совершив два промаха и финишировав 51-м, Киреев отобрался на еще один старт - гонку преследования на 12,5 км, куда попали 60 лучших биатлонистов по итогам спринта. Дюсенов также с двумя промахами финишировал 61-м и завершил выступление на Олимпиаде.

Золотую медаль в спринте завоевал французский биатлонист Кентен Фийон Майе, ранее завоевавший «золото» в смешанной эстафете и ставший четырехкратным олимпийским чемпионом.

Олимпийский чемпион в мужском одиночном фигурном катании Михаил Шайдоров / Фото championat.com

Программу дня закрыли соревнования в мужском одиночном фигурном катании, в которых занимавший пятое место после короткой программы казахстанский фигурист серебряный призер чемпионата мира Михаил Шайдоров великолепно исполнил произвольную программу и сенсационно завоевал «золотую» медаль.

В этот день олимпийскими чемпионами также стали конькобежец из Чехии Методей Йилек, выигравший мужской забег на 10 000 м с результатом 12 мин. 33,43 сек., Мэтт Уэстон (Великобритания) победивший в скелетоне, сноубордистка из Австралии Джози Бафф, победившая в сноуборд-кроссе и сноубордист из Японии Юто Тоцука, ставший лучшим в дисциплине хафпайп.

В медальном зачете на Играх-2026 после седьмого дня первая тройка не изменилась. Лидируют олимпийцы Норвегии - 8 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых наград. Вторую строчку занимают спортсмены Италии, у которых 6 золотых, 3 серебряные и 9 бронзовых медалей. И замыкают тройку представители США - 4 золотые, 7 серебряных и 3 бронзовые медали. Сборная Казахстана с одной золотой медалью поднялся на 15-е место.

Сегодня, 14 февраля, в Милане и Кортине-д'Ампеццо будут разыграны семь комплектов медалей в восьми видах спорта - биатлоне, горнолыжном спорте, конькобежном спорте, лыжных гонках, прыжках с трамплина, скелетоне, фристайл-могуле и шорт-треке. И в семи из них Казахстан будет представлен 17 спортсменами.

Горнолыжник Ростислав Хохлов выступит в гигантском слаломе, в котором второй решающий заезд начнется в 17:30. В параллельном могуле примут участие Юлия Галышева, Анастасия Городко и Аяулым Амренова (15:45). В женской лыжной эстафете 4х7,5 км побегут Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Надежда Степашкина и Дарья Ряжко (16.00), а биатлонистки Аиша Ракишева и Милана Генева выступят в спринте на 7,5 км с двумя огневыми рубежами (18:45). В конькобежном спорте Елизавета Голубева, Надежда Морозова и Арина Ильяшенко выйдут на старт командной гонки преследования (20:00), а Евгений Кошкин поборется за медаль на дистанции 500 м (21:00). На большом трамплине пройдут соревнования у прыгунов на лыжах, где будут участвовать Данил Васильев и Илья Мизерных (23:50). И наконец в 00:15 Ольга Тихонова с четвертьфинальных забегов начнет выступление в шорт-треке на дистанции 1500 м.