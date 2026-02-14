На XVII зимних Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере (Норвегия) уроженец Щучинска Владимир Смирнов 27 февраля выиграл 50-километровую лыжную гонку классическим стилем, став первым в истории независимого Казахстана олимпийским чемпионом. И вот спустя 32 года (без двух недель), 13 февраля 2026 года, вторую в истории золотую медаль зимних Игр принес Казахстану фигурист Михаил Шайдоров.

Михаил Шайдоров во время исполнения произвольной программы / Фото olympic.kz

В этот день на проходящих в Италии XXV зимних Олимпийских играх в начавшихся в полночь по казахстанскому времени соревнованиях по фигурному катанию выступали мужчины с произвольной программой. После прошедшей тремя днями ранее короткой программы выступавший 27-м из 29-ти участников Михаил Шайдоров занимал пятое место, набрав 92,94 балла. Лучшие результаты показали Илья Малинин из США (108,16), Юма Кагияма из Японии (103,07), Адам Сяо Хим Фа из Франции (102,55) и Даниэль Грассль из Италии (93,46).

Причем американский, японский и итальянский фигуристы уже стали соответственно золотым, серебряным и бронзовым призерами Игр-2026 в командных соревнованиях в составах своих сборных. Двукратный чемпион мира (2024 и 2025 гг.) Илья Малинин в командных соревнованиях стал вторым в короткой программе и показал лучший результат в произвольной программе - 200,03 балла. А первым в короткой программе в командном турнире был двукратный серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине Юма Кагияма.

После успешного исполнения произвольной программы / Фото championat.com

В произвольной программе приняли участие 24 фигуриста. Выступавший 20-м Михаил Шайдоров, усложнив свою программу и безупречно совершив пять четверных прыжков, показал лучший промежуточный результат - 198,64 балла и набрал в сумме 291,58 балла. Но этот результат не смогли превзойти и выступавшие после него главные его конкуренты - Грассль, набравший в сумме 263,71 балла и занявший в итоге 9-е место, Сяо Хим Фа (269,27 балла, 7-е место), Кагияма (280,06 балла), завоевавший свою четвертую в карьере серебряную медаль, и Малинин (156,33 балла), считавшийся явным фаворитом, но опустившийся на восьмое место.

Первые эмоции после объявления результата последнего участника / Фото championat.com

Третье место занял еще один японский фигурист Шун Сато (274,90).

После церемонии награждения Михаил Шайдоров сказал, что чувствовал невероятную поддержку от соотечественников:

- Я целый день ждал этого момента, когда, наконец, выйду и откатаю свою программу. Я никогда в жизни не видел столько флагов Казахстана. Это самый лучший день в моей жизни. Если честно, то я не могу поверить. Весь сезон я боролся с самим собой. Несколько раз я пытался на соревнованиях исполнить пять четверных прыжков, но ни разу не получалось. А сегодня все удалось. Олимпиада - это очень нервные соревнования. Мне удалось справиться с нервами, а многие не смогли совладать с эмоциями. Медаль много значит и для меня, и для нашей страны. Считаю, что моя медаль многое бы значила и для Дениса Тена - бронзового призера Олимпиады 2014 года. Он же открыл дорогу для нас, в том числе и для меня. Эта дорога была тернистой и для него, и для меня. И я надеюсь медаль, которую я завоевал сегодня, откроет двери для многих казахстанских детей. Очень хочу, чтобы наш вид спорта развивался в Казахстане. Буду все для этого делать. А нашим спортсменам, которые продолжают выступать на Олимпийских играх, хочу пожелать удачи. Буду болеть за них.

Михаил Шайдоров - олимпийский чемпион по фигурному катанию / Фото nur.kz

Уроженец Алматы 21-летний Михаил Шайдоров начал заниматься фигурным катанием в 2010 году под руководством отца, Станислава Шайдорова, многократного чемпиона Казахстана. В 2018 году его наставником стал олимпийский чемпион Алексей Урманов. Под его руководством он стал пятикратным чемпионом Казахстана, серебряным призером чемпионата мира среди юниоров (2022 г.), бронзовым призером Азиатских игр (2025 г.) и серебряным призером чемпионата мира (2025 г.).

Утром стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение наградить Михаила Шайдорова орденом «Барыс» II степени.