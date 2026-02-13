На XXV зимних Олимпийских играх в шестой медальный день были разыграны девять комплектов наград в горнолыжном спорте, конькобежном спорте, лыжных гонках, санном спорте, сноуборде, фристайле и шорт-треке.

Казахстанские спортсмены в этот день выступили в горнолыжном спорте, конькобежном спорте, лыжных гонках и фристайле.

Горнолыжница Александра Скороходова дебютировала на Олимпийских играх / Фото nur.kz

Дебютным на Олимпиадах стало выступление горнолыжницы Александры Скороходовой в супергиганте, где за награды боролись 43 спортсменки. В итоговом протоколе она заняла 25-е место. Скороходова еще выступит в гигантском слаломе и слаломе

Победу в супергиганте одержала призер двух Олимпиад, двукратная чемпионка мира 35-летняя Федерика Бриньоне из Италии, впервые став самой возрастной чемпионкой по горным лыжам в истории зимних Олимпийских игр.

В числе 111 участниц на старт гонки с раздельным стартом на 10 км свободным ходом вышли четыре казахстанские лыжницы. Лучшей из них была Надежда Степашкина, показавшая 63-е время - 26 мин. 42,6 сек. Ксения Шалыгина заняла 71-е место (27.19,8), Дарья Ряжко - 71-е (27.42,6) и Анна Мельник - 81-е (28.28,7).

Свое второе «золото» на Олимпийских играх в Италии завоевала лыжница из Швеции Фрида Карлссон / Фото championat.com

Олимпийской чемпионкой в этом виде стала Фрида Карлссон (Швеция), ранее победившая в скиатлоне.

Конькобежка Надежда Морозова второй раз на Играх-2026 попала в топ-10 / Фото olympic.kz

Конькобежка Надежда Морозова выступила на дистанции 5 000 м и второй раз на Олимпиаде-2026 вошла в топ-10, замкнув десятку сильнейших с результатом 7.04,81.

А победительницей стала Франческа Лолобриджида из Италии (6.46,17), завоевавшая вторую золотую медаль на Играх-2026, победив ранее на дистанции 3000 м.

Могулист Павел Колмаков выступает на своей четвертой зимней Олимпиаде / Фото instagram.com/olympickz

В могуле - дисциплине фристайла - за выход в главный финал поборолся выступающий уже на четвертой своей олимпиаде Павел Колмаков, но не попал в восьмерку сильнейших, заняв в первом финальном заезде 16-е место. Калмыкову предстоит еще участие в соревнованиях по параллельному могулу.

Титул олимпийского чемпиона в могуле завоевал Купер Вудс-Топалович (Австралия).

Золото в санном спорте в смешанной эстафете завоевала сборная Германии. А сноубордистка из Южной Кореи Он Чхои Ка сенсационно завоевала золото Олимпийских игр в дисциплине хафпайп, обойдя двукратную олимпийскую чемпионку, трехкратную чемпионку мира в этой дисциплине Хлою Ким (США).

Первый мировой рекорд в ходе Игр-2026 установила Ксандра Велзебур (Нидерланды) в шорт-треке на дистанции 500 м / Фото championat.com

Олимпийская чемпионка 2022 года по шорт-треку в эстафете, восьмикратная чемпионка мира Ксандра Велзебур (Нидерланды) завоевала золото Игр-2026 на дистанции 500 м, установив в полуфинале новый рекорд мира - 41,399. А ее соотечественник, двукратный чемпион мира по шорт-треку в эстафетах Йенс ван Ваут завоевал золото на дистанции 1000 м.

Также в этот день олимпийский чемпион 2022 года сноубордист из Австрии Алессандро Хеммерле победил в дисциплине борд-кросс.

В медальном зачете продолжает лидировать сборная Норвегии: 7 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых наград. На вторую строчку поднялись спортсмены Италии, у которых теперь 6 золотых, 3 серебряные и 8 бронзовых медалей. А на третье место опустилась команда США: 4 золотые, 7 серебряных и 3 бронзовые медали. А всего медали Олимпиады-2026 за шесть дней завоевали олимпийцы 22-х стран.

Сегодня, 13 февраля, на Олимпиаде-2026 будут разыграны семь комплектов медалей - в биатлоне, конькобежном спорте, лыжных гонках, сноуборде, скелетоне и фигурном катании.

Казахстанские лыжники Наиль Башмаков, Виталий Пухкало и Амиргали Муратбеков в 15:45 выйдут на старт мужской индивидуальной гонки с раздельным стартом на 10 км свободным ходом. Биатлонисты Асет Дюсенов и Владислав Киреев примут участие в спринтерской гонке на 10 км (18:00). А идущий пятым после короткой программы фигурист Михаил Шайдоров выступит в произвольной программе (23:00).