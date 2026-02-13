По факту массового отстрела собак в Житикаре возбуждено уголовное дело по ст. 316 УК РК «Жестокое обращение с животными». Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Напомним, о том, что дротиками отстреливают бродячих собак в микрорайоне № 5 "В" Житикары, сообщили 10 февраля волонтеры группы help_animals_jiti. Они отмечали, что на домах, возле которых убили собак, установлены камеры видеонаблюдения. А также сообщают, что трупы еще не окоченевшие, а значит, убили животных недавно.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего, - пояснили редакцуии в пресс-службе ДП. - Иная информация в интересах следствия не раИсточникзглашается.

Руководитель ОО «Твори Добро Житикара» Вера БЕРЕЖНАЯ сообщила «НГ», что всего было обнаружено пять собак. Все животные были мертвы. В телах двух из них находились дротики. Местные жители сообщали зоозащитникам, что видели трупы бродячих собак также в микрорайонах №5 и №7 Житикары. Волонтёры подали заявления в полицию и прокуратуру, направили обращения в местную ветеринарную станцию и акимат. На данный момент официальный ответ им предоставили только местные власти.

Кроме того, в полиции волонтёры потребовали изъять записи с камер видеонаблюдения. По их словам, им пока что продемонстрировали только записи, на которых сотрудники местной ветстанции грузили трупы собак уже после подачи заявления.

Позиция акимата района

Заместитель акима Житикаринского района Ерлан МЕНДЫБАЕВ сообщил "НГ", что с 18 января этого года после внесения изменений в Закон РК «Об ответственном обращении с животными» функции по регулированию численности бродячих животных в Костанайской области переданы местным акиматам, в частности в Житикаринском районе.

- Планируется, что до понедельника, 16 февраля, завершится утверждение нового Положения отдела сельского хозяйства акимата с учётом этих изменений, - пояснил он. - После завершения процедур планируется объявление конкурса на оказание услуг по отлову, идентификаци, вакцинации и стерилизации животных.

Мендыбаев отметил, что в этом году в бюджете района на мероприятия по регулированию численности бродячих животных предусмотрено 7 млн 511 тыс. тенге. По данным акимата, в call-центр службы iKomek (109) Житикаринского района в прошлом году году поступило 128 обращений по поводу бродячих животных, с начала этого года - 20.

- В соответствии со ст. 15 Закона РК "Об ответственном обращении с животными" допускается умерщвление животных в случаях нападения либо при наличии угрозы жизни и здоровью граждан, общественному порядку и безопасности. При соблюдении требований законодательства такие меры не относятся к жестокому обращению, - также подчеркнул чиновник. - Отмечу, что акимат района осуждает любые проявления жестокого обращения с животными и призывает граждан к ответственному и гуманному отношению к ним. Одновременно просим жителей соблюдать меры предосторожности, не приближаться к бродячим животным и своевременно информировать компетентные службы о случаях угрозы безопасности.

Вера Бережная прокомментировала "НГ" ссылку замакима района на ст. 15 Закона:

- Факт агрессии и угрозы должен быть зафиксирован документально. Животное предварительно должно быть изъято, должны быть подтверждения, что оно агрессивное - например, факты нападения, медицинские заключения. В таком случае эвтаназия проводится гуманным способом, ветеринаром, в помещении, с применением наркоза и препаратов, - пояснила она. - Даже при наличии признаков агрессии процедура должна предусматривать предварительный отлов и гуманную эвтаназию, а не отстрел на улице.

А как в Костанае?

Ранее «НГ» сообщала, что в областном центре после передачи полномочий по регулированию численности бродячих животных акимату города уже проведён тендер и определён подрядчик по программе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск). Ерлан Мендыбаев пояснил почему в Житикаринском района с этим затянули:

- Процедура потребовала дополнительного времени из-за прохождения этапов согласования с заинтересованными государственными органами, - отметил он. - Заключительное утверждение документа осуществляет департамент юстиции Костанайской области.

Фото из архива "НГ"