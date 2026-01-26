Об этом сегодня, 26 января, на аппаратном совещании сообщил глава города Марат ЖУНДУБАЕВ. И сообщил, что за последнюю неделю в службу iKomek (109) поступили 62 обращения с жалобами на бродячих животных.





22 января финансирование программы ОСВВ передали из управления ветеринарии в акимат Костаная. Заниматься этим будет отдел предпринимательства и сельского хозяйства, к названию которого добавили слово "ветеринарии".

Отловом, стерилизацией, вакцинацией и выпуском в естественную среду обитания животных в городе теперь занимается ИП Соловьёва (по законодательству один подрядчик может выигрывать тендер на все четыре процедуры - "НГ").

Ольга Соловьёва (в центре)

- На сегодня нами отработаны 34 заявки, поступившие через iKomek и полицию. Из 133 животных отловлены и размещены в приют 67, - рассказала на совещании руководитель ИП, заместитель председателя ОО "Надежда Плюс kst" Ольга СОЛОВЬЁВА. - На территории приюта находятся около 350 животных, но мы ведем переговоры с акиматом по расширению территории.



Аким Костаная отметил: по данным полиции, сейчас в городе около 3 000 бродячих собак.



- Их количество связано с собачьими свадьбами в определенные периоды. Это биологический, природный процесс, - пояснила Соловьёва. - Поэтому именно бродячих собак в городе около 1 000, а остальные - это животные на самовыгуле и которые выбегают из частного сектора.



И привела пример: 25 января в полицию поступило 5 заявок и кинолог ИП зафиксировал, что все собаки выбежали из жилых дворов.





- Домашних питомцев выставляют на улицу, и они становятся бродячими, - напомнил Марат Жундубаев о вине людей в сложившейся ситуации. - Здесь опасность, прежде всего, для школьников, для населения в целом. Это еще и антисанитария - животные бегают, где мусорные контейнеры. Поэтому здесь законодательство должно кардинально поменяться, и решения должны быть. Когда они будут, будем решать.



Аким Костаная добавил, что отделу предпринимательства в штат добавили сотрудника, который будет координировать работу ИП по отлову собак.



Ольга Соловьёва прокомментировала "НГ", что видит в изменениях много плюсов.



- Суммы финансирования выделенные из городского бюджета на одну собаку такие: на отлов - 7 369 тенге, на содержание в приюте - 10 020 тенге, стерилизацию и вакцинацию - 17 580 тенге, на биркование - 2 585 тенге. Это на 20% больше, чем та, которую выделяло управление ветеринарии, - отметила она. - Вообще тендер проводили намного быстрее, чем управление, и деньги выделяются быстрее. Например, по области тендеры по ОСВВ еще не проводили. Но, так как мы только приступили к работе, пока сложно сделать какие-то общие выводы об эффективности изменений.



Предприниматель направляла в акимат служебные записки с просьбой о выделении дополнительного места и вольеров, так как приют переполнен. Просила и об информационной поддержке - чтобы власти размещали информацию о приюте на своих площадках. Ответа пока нет.

Фото автора