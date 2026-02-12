Повышение коммунальных тарифов из-за роста ставки НДС с 1 января не нарушает мораторий, поскольку речь идёт о налоге, который поступает в бюджет, заявил вице-министр национальной экономики Арман Касенов, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

Он пояснил, что комитет по регулированию естественных монополий проверяет расчёты, согласовывает их, оценивает обоснованность роста и только после этого определяет тариф. Касенов отметил, что без этих данных заранее сказать, когда завершится срок действия моратория и в каких регионах коммунальные услуги могут подорожать, невозможно.

"Компании сейчас указывают, что прежние цены были без учёта НДС и с его введением тарифы выросли. Это не обход моратория, потому что НДС – это дополнительный налог, который поступает в бюджет. Он является косвенным и фактически ложится на конечного потребителя", – пояснил вице-министр в кулуарах сената.

По его словам, часть компаний включают налог в тариф, другие же платят его за счёт собственных средств.

Касенов подчеркнул, что целью моратория было в целом сдержать рост тарифов и в большинстве сфер эффект от ограничения сохранился.