В Казахстане введут лимиты на отопление домов газом и разные ставки оплаты. Вчера депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении соответствующие поправки, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Депутат Едил Жанбыршин утверждает, что сейчас цены на газ рассчитываются несправедливо. По его словам, не учитывается, сколько газа люди реально потребляют и в каких климатических условиях (регионе - прим.) живут.

"Например, жилой дом площадью 200 квадратных метров, расположенный в тёплом регионе, потребляет больше газа, чем аналогичный дом в регионе с холодным климатом. Однако эта разница не отражается в ценообразовании, что нарушает принцип социальной справедливости и не стимулирует экономию газа", – сказал он.

Это, по мнению депутата, не стимулирует казахстанцев экономить газ. Поэтому в закон "По вопросам газоснабжения и бережного потребления газа" предлагают ввести поправки по лимитам потребления:

если человек укладывается в установленный лимит – платит по обычной цене;

если превышает – цена становится выше.

Например, для Западно-Казахстанской области предлагают установить норму 800 кубометров в месяц.

Зимой цены на отопление резко растут?

Ещё одна проблема – цена на отопление домов газом. Зимой, как говорит Жанбыршин, цена резко растёт: со 150–200 тысяч тенге до 250–300 тысяч тенге за тонну. А государство цену не регулирует.

Теперь контроль за ценами хотят передать Комитету по регулированию естественных монополий.

"В целях недопущения необоснованного роста цен предлагается наделить Комитет по регулированию естественных монополий полномочиями по утверждению цены сжиженного нефтяного газа, используемого для отопления указанных объектов", – сказал депутат.

Умные счётчики

По словам мажилисмена, сейчас учёт газа ведётся неточно: показания счётчиков в основном снимают вручную или люди сами отправляют фото приборов учёта через мессенджеры.

"Часть абонентов иногда отсутствует дома либо не предоставляет доступ к приборам учёта, что мешает полноценному и точному учёту", – сказал он.

В качестве решения предлагается постепенно перейти на умные счётчики с автоматической передачей данных.

"Это приведёт к снижению платежей населения и экономии газа, а высвобожденные объёмы будут направлены на производство и газификацию негазифицированных населённых пунктов", – уверен Жанбыршин.