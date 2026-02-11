Заурши КУШУКОВОЙ в мае исполнится 68 лет, 16 из них она трудится дорожной рабочей в Костанае. Много лет назад работала дояркой в Сарыкольском районе, позже перебралась в город.

- У меня нет высшего образования, нет хобби, и, наверное, уже нет мечты, - рассказывает Заурши. - Возвращаюсь домой с работы, ужинаю, потом смотрю любимые программы по телевизору. Утром иду на работу. Сейчас немного приболела, простыла, но все равно не пропускаю свои рабочие дни. А что мне дома делать? Хочу, чтобы улицы были чистыми. Да и еще пенсия небольшая… Без работы не выжить.

По сравнению с 2010 годом мусора на улицах стало меньше, отмечает она. Заурши нравится зима - воздух свежий, морозно, хорошо. А вот летом жара, пыль, возникает быстрая утомляемость. Да еще все урны переполнены, а пешеходы предпочитают бросать мимо даже тех, что не переполнены. Впрочем, каждый сезон есть свои минусы и свои плюсы. Осенью листья бесконечно падают и буквально впитываются в асфальт. Иной раз их сложно мести, руки устают.

- Зимой бывает, что морозно слишком, - говорит Заурши, кашляя в платочек. - Мы укрываемся в теплых пространствах остановок. Я практически не мерзну, так как постоянно стараюсь находиться в движении - становится жарко. Хочется снять куртку, но нельзя. Бывали случаи, когда рабочие заходят погреться в магазин. Кто-то разрешает. А другие продавцы гонят, как прокаженных, могут грубо и громко. Со временем стала замечать, что многие горожане говорят: «Спасибо, за то, что убираете улицы». Конечно, это приятные моменты, когда человек осознает, для чего мы есть на улицах. Я бы хотела обратиться к жителям нашего города: "Не сорите! Соблюдайте чистоту. Кидайте в урны. И всем будет лучше, станет еще чище".

Сейчас рабочие борются со снегом с помощью тракторов, лопат и терпения. Закончив наводить чистоту своими женскими руками, Заурши Кушукова возвращается в свою скромную комнату в общежитии. Сильная, но с уставшим и грустным взглядом. Самое пронзительное в этой беседе – ее защитный механизм. Философия выживания – не жаловаться, не мечтать, а просто делать.

Заурши Кушукова - одна из тысячи незаметных людей, от чьей работы зависит чистый и привычный облик городов.

Эта статья - не просто текст о тяжёлой работе, а история о вынужденной стойкости, о жизни, которая свелась к базовым циклам: работа-сон-работа. История, которая заставляет не просто поблагодарить в следующий раз дворника, а задуматься о всей системе, где человек в 68 лет вынужден мерзнуть на ветру с лопатой, потому что иначе не выжить. И где на вопрос «почему?» есть только один короткий ответ: «А куда больше идти-то бабушке?»

Её главная просьба к нам, горожанам, проста: «Кидайте в урны!». Может быть, начав с этого маленького шага, мы сделаем её нелёгкий труд и нашу общую жизнь чуть более человечными.

Фото автора