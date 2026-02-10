В соревнованиях на Кубок ШОС (Кубок Содружества) по ледовому спидвею в Саранске (Мордовия, РФ), заявленных как международные, ожидали участие команд из России, Беларуси, Казахстана и Монголии, но монгольские гонщики отказались по финансовой причине.

Так что в заездах на стадионе «Старт» приняли участие три российские команды, две казахстанские и одна белорусская. Впрочем, наши спортсмены не имели права выступать под флагом национальной сборной.

Фото: Instagram

- Сборная Казахстана не могла заявиться в таком статусе, - пояснил "НГ" мастер спорта по мотогонкам на льду и тренер Павел НЕКРАСОВ (Костанай), - потому что Федерация автомотоспорта Казахстана работает с профильной международной федерацией, а по её уставу команде невозможно выехать в страну, в отношении которой действуют международные санкции. Но невозможно команде, а сами спортсмены могут.

Павел Некрасов / Фото из личного архива

В первый день прошли командные гонки, во второй - лично-командные заезды. Оба дня сильнейшие результаты демонстрировали Дмитрий Буланкин и Матвей Волков из команды «Россия 1», что принесло хозяевам первое место с суммарным счётом 45 очков. Серебро у казахстанских спортсменов, белорусы – на третьей ступеньке пьедестала почёта. Лучшим гонщиком в личном зачёте признан Матвей Волков, вторым – казахстанец Андрей Шишегов.

Фото предоставлено участниками соревновыаний

- С 2015 года казахстанцы, и я в том числе, принимали участие практически во всех чемпионатах мира, но за этот выезд и выступления в России нас могут дисквалифицировать, - продолжает Павел Некрасов. - Я не боюсь об этом говорить, но хочу подчеркнуть, что мы ездили в Саранск по приглашению мордовской стороны и по собственной инициативе. Мы выступили неплохо, учитывая, что перед стартами у ребят совершенно не было тренировок. Скажу больше, выступления в Саранске мы и воспринимаем как своего рода разминку, потому что нам по большому счёту негде тренироваться и дома. Единственный стадион и трасса в Риддере (ВКО) не отвечает нашим требованиям. Костяк национальной сборной мотогонщиков – костанайцы и рудничане. Вдвойне обидно, что проект стадиона, который воплощается у городского пляжа в Костанае, не содержит ледовой трассы для спидвея. Имей мы такую дома – могли бы принимать у себя хоть национальный, хоть международный чемпионаты.

Фото предоставлено участниками соревновыаний