Пошли за скотом и потерялись сами - Двух мужчин искали в степи Костанайской области
10 февраля 2026, 16:15 | Происшествия
Поиски двух мужчин 1985 года рождения, которые пропали в степи, завершились успехом сегодня, 10 февраля, в Амангельдинском районе.
В понедельник, 9 февраля, около 12:00 мужчины выехали из села Амангельды в сторону села Шоптиколь, зимовки «Мукыр», на легковом автомобиле, чтобы найти пропавший скот. Но через время связь с ними была потеряна — сотовые телефоны оказались вне зоны действия сети, а их местонахождение оставалось неизвестным.
- На поисковые мероприятия оперативно были направлены силы и средства ДЧС, сотрудники полиции, а также местные жители, - сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области. - Силами спасателей пропавшие обнаружены в 45 км от с. Амангельды местность «Тәттімбет».
Медицинская помощь найденным не потребовалась.
