Два года назад Министерство экологии анонсировало программу переработки старых авто, однако до сих пор в Казахстане негде их утилизировать. По правилам утилизация должна осуществляться через переработчиков, работающих по договорам с оператором АО "Жасыл даму". Редакция Tengri Auto обратилась в Министерство экологии и природных ресурсов, чтобы выяснить детали.

Фото:depositphotos.com

Переработчика не нашли

Как ответили редакции в министерстве, средства утильсбора поступают на банковский счет оператора РОП, от производителей и импортеров для дальнейшей утилизации транспортных средств.

Сейчас в Казахстане ответственность за реализацию принципа расширенных обязательств производителей несёт организация АО "Жасыл даму".

"Процесс приема заявок от собственников ВЭТС/ВЭССХТ с целью утилизации начнется после определения и заключения договора с переработчиками",— ответили в министерстве.

Справка: ВЭТС/ВЭССХТ — вышедшие из эксплуатации транспортные средства и вышедшие из эксплуатации самоходная сельскохозяйственная техника.

Получается, что фактический приём автомобилей на переработку начнется лишь после отбора и заключения договоров с предприятиями-утилизаторами.

"На сегодняшний день договоры с переработчиками не заключены ввиду несоответствия предоставляемых документов установленным требованиям для подачи заявления",— ответили в ведомстве.

Кто может стать переработчиком

Как объяснили в министерстве, в программе могут принять участие все компании, занимающиеся переработкой черного металла.

Монополия одного предприятия исключается.

Для участия нужно:

подать заявление на заключение договора по утилизации ВЭТС и (или) ВЭССХТ;

предоставить необходимый пакет документов;

быть юридическим лицом, зарегистрированным в Казахстане

деятельность по сбору, хранению и переработке лома осуществляется в разрешительном порядке , поэтому компании необходимо получить разрешительный документ второй категории;

, поэтому компании необходимо получить у переработчика должен быть оборудованный пункт приема и временного хранения техники, находящийся в собственности или на законных основаниях.

Таким образом, по результатам заключения договора с переработчиками будут определены пункты сбора.

Сколько можно получить за утилизацию?

Владельцы старых автомобилей вместо денежной выплаты получат скидочный сертификат, размер которого зависит от категории транспортного средства: