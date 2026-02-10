Утильсбор есть, но пунктов утилизации нет: объяснение министерства
Два года назад Министерство экологии анонсировало программу переработки старых авто, однако до сих пор в Казахстане негде их утилизировать. По правилам утилизация должна осуществляться через переработчиков, работающих по договорам с оператором АО "Жасыл даму". Редакция Tengri Auto обратилась в Министерство экологии и природных ресурсов, чтобы выяснить детали.
Переработчика не нашли
Как ответили редакции в министерстве, средства утильсбора поступают на банковский счет оператора РОП, от производителей и импортеров для дальнейшей утилизации транспортных средств.
Сейчас в Казахстане ответственность за реализацию принципа расширенных обязательств производителей несёт организация АО "Жасыл даму".
"Процесс приема заявок от собственников ВЭТС/ВЭССХТ с целью утилизации начнется после определения и заключения договора с переработчиками",— ответили в министерстве.
Получается, что фактический приём автомобилей на переработку начнется лишь после отбора и заключения договоров с предприятиями-утилизаторами.
"На сегодняшний день договоры с переработчиками не заключены ввиду несоответствия предоставляемых документов установленным требованиям для подачи заявления",— ответили в ведомстве.
Кто может стать переработчиком
Как объяснили в министерстве, в программе могут принять участие все компании, занимающиеся переработкой черного металла.
Монополия одного предприятия исключается.
Для участия нужно:
- подать заявление на заключение договора по утилизации ВЭТС и (или) ВЭССХТ;
- предоставить необходимый пакет документов;
- быть юридическим лицом, зарегистрированным в Казахстане
- деятельность по сбору, хранению и переработке лома осуществляется в разрешительном порядке, поэтому компании необходимо получить разрешительный документ второй категории;
- у переработчика должен быть оборудованный пункт приема и временного хранения техники, находящийся в собственности или на законных основаниях.
Таким образом, по результатам заключения договора с переработчиками будут определены пункты сбора.
Сколько можно получить за утилизацию?
Владельцы старых автомобилей вместо денежной выплаты получат скидочный сертификат, размер которого зависит от категории транспортного средства:
- легковые авто (М1) – 315 000 тенге;
- микроавтобусы до 5 тонн (М2) – 550 000 тенге;
- автобусы свыше 5 тонн (М3) – 750 000 тенге;
- грузовики до 3,5 тонны (N1) – 550 000 тенге;
- грузовики от 3,5 до 12 тонн (N2) – 550 000 тенге;
- грузовики свыше 12 тонн (N3) – 750 000 тенге;
- тракторы – от 560 000 до 1 000 000 тенге;
- комбайны – от 1 500 000 до 2 000 000 тенге.
