«Это голый популизм» - Призывы вернуть старый тариф на вывоз мусора прокомментировал аким Костаная
Андрей СКИБА
Решение суда, признавшего повышение тарифа на вывоз мусора незаконным, не означает автоматического снижения платы для горожан. Итоги процесса сегодня, 9 февраля, на аппаратном совещании прокомментировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.
Он напомнил, что остается возможность обжаловать решение в кассационном суде. И добавил, что тариф может измениться в сторону увеличения:
- По моему поручению отдел ЖКХ разрабатывал новый тариф, и мы видим, что он будет немного выше, чем существующий. При предыдущем расчёте была нарушена методология: что-то учли, что-то нет, взяли цифры 2018 года.
Аким подчеркнул: без экономически обоснованного тарифа городу будет сложно обеспечивать стабильную работу системы по вывозу отходов.
- Можно, конечно, со старым тарифом жить, но это равносильно тому, чтобы ходить в галошах, когда можно ходить в сезонной обуви - в ботинках, - отметил он. - Понятно, что есть инициативы вернуться к старому тарифу. Но это популизм. Просто голый популизм. А на нём мы далеко не уедем.
Марат Жундубаев отметил, что именно за счёт тарифа ранее приобретали технику для ТОО "Тазалык-2012" и повышали зарплату работникам предприятия, но у ТОО нет возможности в полной мере обновить контейнеры и спецтехнику.
Ранее представитель отдела ЖКХ, участвовавший в судебном процессе, обещал провести брифинг и ответить на вопросы о том, изменится ли сумма в квитанциях и будет ли сделанн перерасчёт за период действия тарифа, признанного судом незаконным. Дату он не назвал.
Фото из архива "НГ"
Тариф на вывоз ТБО в Костанае был повышен решением маслихата 13 декабря 2024 года на 53%:
- для жителей многоэтажек - с 404,25 до 619,64 тенге,
- для частных домов - с 482,16 до 739,05 тенге (без учёта НДС).
Прокуратура Костаная оспорила это решение, указав на нарушения методики расчёта тарифа и включение затрат, которые не должны перекладываться на потребителей. Экономический суд признал повышение незаконным и отменил решение маслихата.
Аппарат маслихата подал апелляционную жалобу, но 3 февраля областной суд оставил решение первой инстанции без изменений. Решение вступило в законную силу, но может быть обжаловано в кассационном порядке.
Фото автора
