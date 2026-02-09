Решение суда, признавшего повышение тарифа на вывоз мусора незаконным, не означает автоматического снижения платы для горожан. Итоги процесса сегодня, 9 февраля, на аппаратном совещании прокомментировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

Он напомнил, что остается возможность обжаловать решение в кассационном суде. И добавил, что тариф может измениться в сторону увеличения:

- По моему поручению отдел ЖКХ разрабатывал новый тариф, и мы видим, что он будет немного выше, чем существующий. При предыдущем расчёте была нарушена методология: что-то учли, что-то нет, взяли цифры 2018 года.

Аким подчеркнул: без экономически обоснованного тарифа городу будет сложно обеспечивать стабильную работу системы по вывозу отходов.

- Можно, конечно, со старым тарифом жить, но это равносильно тому, чтобы ходить в галошах, когда можно ходить в сезонной обуви - в ботинках, - отметил он. - Понятно, что есть инициативы вернуться к старому тарифу. Но это популизм. Просто голый популизм. А на нём мы далеко не уедем.

Марат Жундубаев отметил, что именно за счёт тарифа ранее приобретали технику для ТОО "Тазалык-2012" и повышали зарплату работникам предприятия, но у ТОО нет возможности в полной мере обновить контейнеры и спецтехнику.

Ранее представитель отдела ЖКХ, участвовавший в судебном процессе, обещал провести брифинг и ответить на вопросы о том, изменится ли сумма в квитанциях и будет ли сделанн перерасчёт за период действия тарифа, признанного судом незаконным. Дату он не назвал.

Фото из архива "НГ"

Тариф на вывоз ТБО в Костанае был повышен решением маслихата 13 декабря 2024 года на 53%:

для жителей многоэтажек - с 404,25 до 619,64 тенге,

для частных домов - с 482,16 до 739,05 тенге (без учёта НДС).

Прокуратура Костаная оспорила это решение, указав на нарушения методики расчёта тарифа и включение затрат, которые не должны перекладываться на потребителей. Экономический суд признал повышение незаконным и отменил решение маслихата.

Аппарат маслихата подал апелляционную жалобу, но 3 февраля областной суд оставил решение первой инстанции без изменений. Решение вступило в законную силу, но может быть обжаловано в кассационном порядке.

Фото автора