Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

Очередное сообщение - от жителя Костаная по поводу опасного проезда к дому по ул. Бородина, 80/1, корпус 2:

Ул. Бородина, 80/1. Водителям приходится выезжать чуть ли на середину улицы

- Строят новый аквапарк и проезд к нашим домам сделали с пр. Аль-Фараби. При выезде в оба направления каждый водитель сталкивается с трудностями выезда на оживленный проспект. Другого варианта выезда/въезда не предусмотрено. Автомобили паркуются не вдоль проезжей части, а поперек и вплотную к нашему выезду со стороны «Седьмого континента». Что создает мертвую зону - приходится выезжать чуть ли не на середину улицы, чтобы увидеть приближающееся попутное или встречное транспортное средство. Это очень опасно, создает аварийную обстановку. Я, конечно, не прошу установить светофор (хотя неплохо было бы), но для снижения риска можно ли предусмотреть хотя бы установку лежачих полицейских? Потому что на данном проспекте установленная скорость - 60 км/ч, а некоторые едут 69 км/ч. И еще одно обстоятельство хочу отметить: многие водители на этом перекрестке совершают разворот. Тоже как бы им не запретишь. Но они тоже при развороте замедляют поток движущейся техники.

«НГ» отправила запросы в отдел ЖКХ акимата Костаная и ДП Костанайской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее мы публиковали сообщение жителя Костаная Георгия ИНКИНА о том, что нужно установить знаки приоритета на пересечении улиц Тобольская - Кирпичная:

- Те, кто едет по Тобольской, должны пропускать выезжающих с Кирпичной, но этого никто и никогда не делает, - писал он. - К тому же по Тобольской ходит автобус № 7, все по умолчанию считают ее главной. Но это ненормально, кто-то ошибиться может.

В ДП на запрос «НГ» ответили:

- В ходе проведенного обследования установлено, что улица Тобольская является более протяженной и оживленной по сравнению с ул. Кирпичной. Кроме того, по ул. Тобольская проходит пассажирский автобус № 7 с автобусными остановками. Дополнительно для исключения конфликтных ситуаций в адрес отдела ЖКХ г. Костаная выдано предписание на установку знаков приоритета.

В отделе ЖКХ пояснили:

- Принято решение об установке дорожных знаков приоритета на данном участке после заключения договора с подрядной организацией.

Фото читателя

