1 февраля в Костанае прошла встреча с налоговым экспертом Дмитрием КАЗАНЦЕВЫМ, который при поддержке крупного казахстанского банка и еще нескольких партнеров бесплатно проводит их по всей стране. В рамках тура «О налогах простыми словами. Налоги-2026» Казанцев обещал диалог без сухой теории, с практическими примерами, ответами на вопросы, советами, рекомендациями. Так и было.

Уже случилось

Это один из главных посылов встречи.

Встреча с налоговым экспертом Дмитрием Казанцевым соответствовала анонсу - о новом кодексе просто, с примерами

- Мы долго надеялись, а вдруг перенесут, - говорил Дмитрий. - Ждали сентябрьского обращения президента, он ничего не сказал. Потом рассчитывали на совместное заседание палат парламента - ничего. Потом надежда была на 31 декабря, может, думали, новый год нас порадует. Наконец, недавно, во время Курултая, президент сказал, что кодекс - это не священная книга и в него можно вносить правки. Ну и как это у нас часто бывает, начинается бурная деятельность. Министр национальной экономики создает рабочую группу, которая будет собирать все данные о недовольстве Налоговым кодексом... Но на самом деле, как показывает практика, сейчас все делают вид, тянут время до лета. Потом, уверен, они поедут по всему Казахстану слушать нас, проводить семинары с предпринимателями. В конце концов, к лету соберут все, даже внесут правки и... в 2027 году выйдет очередной новый Налоговый кодекс, - спрогнозировал ход событий ведущий в начале встречи, - пусть кто-то и ждет, что в нем что-то правильно поменяется, но сейчас-то кодекс уже подписан, вступил в силу и к нему надо подстраиваться, действовать в соответствии. Чтоб потом нам ничего плохого не было.

Не «мне в налоговой сказали»

В связи с этим первый совет от Казанцева: делайте запросы.

Он отметил, что сегодня только ленивый не становится коучем в деле толкования нового кодекса. Верить можно не всем. Сами налоговики, включая Комитет госдоходов, тоже далеко не всегда изрекают аксиомы.

- В Павлодарской области, в Аксу, на прошлой неделе случился, можно сказать, скандал. Налоговики обзвонили все продуктовые магазины и сказали, что они должны перейти на общеустановленный режим. На закономерный вопрос, с чего это, они скинули ответ. Оказалось, что этот ответ подготовлен чатом GPT, который пишет, что раз у них идет торговля подакцизными товарами, то им нельзя использовать «упрощенку». А то, что в законе написано, что это касается только оптовой реализации, он упустил. Конечно, там поставили налоговиков на место. Но имейте это в виду, - привел пример Дмитрий. - Даже КГД сам с собой не может договориться: сначала спецсчета нужны для самозанятых, потом не нужны, теперь опять нужны... А с дивидендами что? Один портал публикует официальный ответ Комитета госдоходов, что есть переходный момент по дивидендам, и если вы дивиденды за 2025 год выводите в 2026-м, то налога не будет. Но это ж неправда. Нет такого в Налоговом кодексе. И тут же есть видеоответ зама КГД, который говорит, что если выводите дивиденды 2025 года в 2026-м, то платите с них 5%. И эта путаница, уверен, будет происходить еще 3-6 месяцев точно. Поэтому надо определить, во-первых, 2-3 экспертов, кому вы доверяете и кого хотите слушать. Во-вторых, все-таки в сомнительных моментах делайте официальные запросы. Не «мне в налоговой сказали», а только подписанный ответ, только. Чтоб потом им нечем было крыть.

Бабушка в режиме

Вся информация на встрече была разбита на 8 блоков. И первый был посвящен самозанятым. По актуальности. Недаром по нему и вопросов было больше всего.

- В новом кодексе у нас, по сути, остается 3 режима: самозанятые, «упрощенка» и общий. Есть еще КХ, но это отдельная тема, точно не для всех, - сказал Казанцев. - По самозанятым сначала реакция бизнеса: а зачем нам информация об этих маленьких, которые торгуют на рынках, оказывают какие-то услуги. Но вы увидите, насколько самозанятые - это свет в конце тоннеля для общего режима, вот почти для каждого здесь сидящего.

Несмотря на воскресный день, самый большой зал Костаная в «Жастар Сарайы» был полон

Самозанятый - это специальный налоговый режим, а «живьем» - это физическое лицо, обязательно гражданин Казахстана. Отчетность не сдаете, наемных работников нет, все делаете сами. На этом режиме нельзя одновременно быть ИП. Максимальный оборот у самозанятого 1 млн 300 тыс. в месяц. Если сумма больше, пожалуйте в индивидуальные предприниматели.

Самозанятый платит 4%, в которых нет подоходного налога, только пенсионные, социальные отчисления и в ОСМС.

- Поэтому, если самозанятым становится пенсионер, то выплат у него ноль, - отметил Казанцев. - Пенсионные он уже не отчисляет, остальное за него платит государство. Так что бабушке и дедушке очень выгодно стать самозанятыми. Кому бы я не советовал сейчас этот режим? Тем, кто в ближайший год собирается в декрет или на пенсию в ближайшие три года, потому что из этих 4% налога, только по 1% идет на вашу пенсию и ваши соцотчисления. Это мало. И это повлияет на размер вашей пенсии, например. В этом случае лучше откройте ИП.

Как стать и как закрыться?

Самозанятый может принимать наличку или оплату на карту. Много споров было, на какую карту. На ту, которой человек пользуется каждый день, или отдельную. Все-таки пришли к заключению, что нужен отдельный спецсчет, то бишь отдельная карта, личную использовать нельзя.

- Если, конечно, кто-то в январе, будучи самозанятым, использовал личную, то ничего страшного, - уточнил Дмитрий. - Но уже появляются первые спецсчета. Например, у Halyk банка. Если установить приложение, зайти в раздел для физических лиц, дальше в раздел «карты» и выпустить карту, то с этого момента вы становитесь самозанятым. Карта виртуальная, вы можете на нее принимать деньги, банк работает с reKassa, то есть можно ее установить и пробивать фискальные чеки. При желании человек может выпустить и физическую карточку.

Как закрыться самозанятому?

- А закрывать ничего не надо, - пояснил Казанцев. - Если вы в январе получили деньги, то в феврале заплатили налоги, в марте не получили деньги - в апреле ничего не заплатили, вы уже не самозанятый, потом в мае опять пробили чеки - в июне заплатили, вы опять самозанятый.

И запихнуть артистов

Самозанятым на сегодня разрешено заниматься деятельностью 40 видов. В их числе много строительных и ремонтных работ, сетевой маркетинг, услуги такси, курьеров, парикмахерских, салонов красоты, доставка еды. Сдачи в аренду коммерческой недвижимости в перечне нет, а аренда квартир разрешена.

- Перечень смотрите с расшифровкой, - рекомендовал Казанцев, - там много деталей, учтете и сможете правильно выбрать код для себя. Спрашивали, кстати, есть ли в перечне артисты. Слова нет. Но есть литературная и художественная деятельность, туда артистов вполне можно аккуратненько запихнуть... В самом конце есть код 82 990, он касается услуг, которые оказываются исключительно через интернет-платформы. По сути, речь о любых коммерческих услугах, но только через интернет-платформу. В Налоговом кодексе появилась формулировка, что это за платформы такие... Они проходят аккредитацию, интегрируются напрямую с министерством финансов, потому что их наделяют определенными функциями налоговой службы. Они сейчас появляются. Но я перед турне нашел пока одну. Flextime.pro. Расскажу, как работает. Вы, допустим, регистрируетесь как юрлицо. Так же регистрируются самозанятые. Вы размещаете заявку, что вам нужно что-то сделать - убрать территорию. Они откликаются. Сделали, вы нажимаете «готово», деньги перечисляются самозанятому, автоматом выбивается фискальный чек от его имени с БИНом вашей компании, формируется акт, и сделка закрывается. Перечень кодов самозанятых будут расширять. По нашим данным, готовят такой вид деятельности, как аренда авто с водителем, ходят слухи, что и грузоперевозки будут туда относиться. Их будет больше, чтобы затраты по большему количеству работ и услуг можно было бы юрлицам брать на вычет.

Тот самый свет

Важно - самозанятых разрешено брать на вычет. Да, такова логика нового кодекса: компания на общем режиме, работая с «упрощенкой», на вычет затраты брать не может, а работая с самозанятыми, может.

- Поэтому вы явно захотите с ними работать, чтобы сократить свои налоги, - спрогнозировал Казанцев. - Первый вопрос, который мучает бухгалтеров, на основании чего мы это возьмем в зачет. Самозанятый, принимая плату, должен пробить фискальный чек. И если он при этом работал с юридическим лицом и оно хочет взять эту сумму на вычет, то в фискальном чеке должен быть отражен БИН компании или ИИН, кто заплатил за услугу. Поэтому поработали с самозанятым, проследите, чтобы в его чеке был ваш БИН, если не будет, не будет и вычета. По опыту прошедших встреч у многих компаний возникает вопрос: когда мы начинаем работать самозанятым, то есть с физическим лицом, не становимся ли мы тем самым налоговым агентом с обязанностью платить подоходный налог. Нет, не становитесь. Мы перед турне сделали официальный запрос в КГД и получили такой официальный ответ.

Еще важно, что учредитель ТОО может быть одновременно самозанятым и любой его наемный работник тоже.

- Первое, что при этом приходит в голову любому, наверно, собственнику бизнеса, может, уволить всех сотрудников и сделать их самозанятыми? - предположил Казанцев. - Нормально же - 4% платить, а не 40% в налоги. Комитет госдоходов, безусловно, понимал, что бизнес так и захочет сделать. И уже заявил о своей позиции: если увидим, что вы кого-то увольняете и после этого с ним постоянно работаете и берете здесь расходы на вычет, к вам придет тематическая проверка, и мы докажем, что вы подменяете трудовые отношения самозанятостью, и заставим снова принять этих людей в качестве сотрудников. Некоторые говорят: о-кей, мы оставим сотруднику часть зарплаты официальной, а часть будем через самозанятых брать на вычет. Так тоже делать не стоит. Налоговая тоже уже сказала, что легко сложить официалку и самозанятость... Короче, мой совет: так не делайте. Самозанятые, они для другого. И нужно, наверно, научиться определять самому, что является самозанятостью, а что нет. Приходит ко мне консультироваться предприниматель: «Хочу взять на вычет пять самозанятых, что я у них беру в аренду машины. Можно?» В теории - да. А чем занимаешься? Поставляем в магазины товар. Тем более, можно. А сколько у тебя официально сотрудников? Два. Так. А машин пять хочешь взять? Уже не бьется... Не надо думать, что такие вычеты налоговики не будут проверять. Камералить вычеты с самозанятыми будут однозначно. И в первую очередь.

Насколько вы уникальны?

Вопрос так ставится применительно к новой «упрощенке». Запрет брать здесь расходы на вычет - самый триггерный момент нового Налогового кодекса. Предприниматели весь прошлый год твердили, что это фактически запрет на работу бизнеса с бизнесом. Все зря.

- То есть если ТОО на общем режиме с НДС поработало с упрощенщиком, то сколько я потерял? 36%: 360 тыс. тенге. 200 тыс. - это КПН, который я мог бы уменьшить и 160 тыс. - НДС, - привел пример Казанцев, - формально работать запрета нет, но есть ли смысл? Многие предприниматели уже получили «письма счастья» от своих контрагентов, где было сказано: мы не будем с вами работать, если вы не перейдете на общеустановленный режим. Самое интересное, что есть продолжение. Многие убедились, что контрагент не хочет его терять, и решают: так, на общий ты уже перешел, а давай-ка я тебе напишу, что не буду с тобой работать, если ты не встанешь на учет по НДС. И знаете, так неприятно, но приходится и на НДС вставать. Справедливо это или нет? Ну, в рамках нового кодекса это законно, можно так поступать. Честно, мы единственная страна в мире, кто запретил не формально, а в реальности одному бизнесу работать с другим бизнесом. Уберут ли эту норму? Вполне возможно, что через год уберут. Но я, честно говоря, сомневаюсь в этом. Если даже уберут, то налог поставят по сделкам 12-13%, что сделает все нецелесообразным для обеих сторон. Проще будет платить с чистого дохода. Так что в 2026 году мы будем работать в условиях, когда мы друг с другом работать не можем. Это наша новая реальность. И к ней надо как-то применяться. Вот меня спрашивают: я сдаю в аренду офисы, могу быть на «упрощенке»? Быть-то вы можете, но захотят ли работать с вами арендаторы, которые на общем режиме? В Алматы был недавно случай. Предприниматель как раз занимается сдачей в аренду помещений под офисы. У него сидит человек 30. По площади он подходит под «упрощенку». Но арендаторы ему говорят: не хочешь ли на общий режим? Нет, говорит, остаюсь при своем, что хотите делайте. И они сделали. Все 30 в один день написали заявления, что они съезжают. На следующий день он перешел на общий режим. Поэтому, друзья, надо понимать, насколько вы уникальны для своего контрагента. Если вы оказываете услуги эксклюзивные, то можете ставить условия.

На вопрос, как сегодня точно узнавать, на каком режиме твой контрагент, Дмитрий ответил, что эту функцию реализовали на kgd.gov.kz: можно по ИИН и БИН уточнить. Добавил, что рекомендует, если вы подписываете длинный контракт, забивать в него норму о возможной смене режима: контрагент обязан вас оповестить и должен быть готов нести штрафные санкции в сумме, которую теряете вы. Это единственный способ защиты.

По словам Казанцева, на каждой такой встрече ему задают 300-500 вопросов. Он отвечает устно на те, которые интересуют большинство. Остальные можно отправлять в постоянно действующий WhatsApp-канал «Налоги с Казанцевым». Обещана также книга в середине февраля с максимально практической информацией.

«НГ» же по итогам встречи в следующем номере расскажет о том, почему косвенный подсчет доходов граждан жестче декларирования, что вам будет за доказанное дробление бизнеса, о принципах «отбеливания» некоторых серых схем и законной оптимизации налогов.

И да, ведущий напомнил о необходимости для предпринимателей подтвердить свое право работать на спецрежиме упрощенной налоговой декларации. Времени осталось немного - схема вам в помощь.

