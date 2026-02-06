Отдельный мессенджер для госслужащих? В Казахстане разрабатывают сеть Alem GovWorkspace
6 февраля 2026, 21:00 | Государство
Новое комплексное технологическое решение Alem GovWorkspace разрабатывают в Казахстане, оно обеспечит защищенную цифровую рабочую среду для госорганов, сообщил премьер-министр республики Олжас Бектенов, сообщает Sputnik.kz.
Иллюстративное фото
В Alem GovWorkspace будет функционал обмена сообщениями с поддержкой групповых чатов, аудио- и видеозвонков
"В целях формирования защищенной цифровой рабочей среды государственных органов разрабатывается отечественное, комплексное технологическое решение Alem GovWorkspace, предназначенное для организации защищенных удаленных рабочих мест государственных служащих, включая функционал обмена мгновенными сообщениями с поддержкой групповых чатов, аудио- и видеозвонков", - сообщил Бектенов в ответе на запрос депутатов.
Дополнительно прорабатывают механизм приоритетного закупа IТ-услуг дочерними компаниями фонда "Самрук-Казына" у участников "Астана Хаб", это исключит возможность закупа иностранных решений при наличии отечественных аналогов.
Вместе с тем премьер напомнил, что отечественный мессенджер Aitu определен в качестве национального, его рекомендуют для служебной коммуникации между госорганами и организациями. При этом сотовые операторы установили нулевую тарификацию при использовании мессенджера.
