В Казахстане выяснили, в каких регионах работает больше всего молодых врачей и медиков среднего и старшего возраста, передаёт TengriHealth.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети

Средний возраст врачей

Эксперты Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой проанализировали, как отличается возрастной состав врачей госклиник в разных регионах Казахстана.

Средний возраст докторов варьируется от 42 лет — в Туркестанской области, Шымкенте и Астане — до 48 лет в Улытау. В целом по стране этот показатель равен 44 годам.

Что касается среднего медперсонала, тут цифры немного "моложе". Например, в Шымкенте среднестатистической медсестре будет 38 лет, а в Мангистауской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Алматинской, области Жетысу и Алматы — 39 лет. Самые "старшие" медсёстры — 44 года — в Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областях.

Средний возраст таких специалистов — 41 год.

Каких врачей больше?

Самая многочисленная возрастная группа — врачи 30-39 лет, их почти 37 процентов. При этом каждый третий врач старше 50 лет. "Старение" кадров один из рисков системы здравоохранения, о которых говорят специалисты.

Напомним, что в начале 2025 года в нашей стране насчитывалось 281 400 медиков: 83 379 врачей, 6293 медицинские сестры с высшим образованием и 191 728 специалистов со средним медицинским образованием (медсестра, медбрат и так далее).

При этом специалисты обращали внимание, что в Казахстане сложилась ситуация, когда выпускников медицинских вузов относительно много, а молодых врачей всё равно не хватает.