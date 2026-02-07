В приюте ОО «Надежда Плюс kst» уже четвертый год живет пес, которого здесь ласково называют Мастифушкой.

Мастифушку лучше содержать в доме, а не в вольере и не на цепи

Крупного пса породы мастиф нашли на улице в Костанае. Приютили неравнодушные люди, но вскоре поняли: содержать такого большого питомца непросто, он много ест, требует внимания и условий. И перед волонтерами поставили жесткий выбор: либо заберите в приют, либо снова выпустим на улицу. Так Мастифушка оказался на территории «Надежды».

- Это прекрасный большой пес, - рассказывает председатель объединения Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - Он избирательно приветлив - встречает и дружит не с каждым человеком. Сейчас живет в вольере с собакой-девочкой, во многом ей уступает.

Шерсть Мастифушки требует ухода, но в условиях приюта нет возможности регулярно возить такого крупного пса на груминг.

Он молод, активен и полон сил. Отлично социализирован и спокойно ведет себя с другими животными. Бывали случаи, когда из-за каких-то казусов с вольерами выбегал на территорию приюта, но никаких конфликтов с другими собаками не возникало.

- Мастифушка - отличный охранник, достаточно своенравный, - отмечает Лебединская. - Ему нужен дом, а не вольер, возможность свободно гулять и, самое главное, не цепное содержание.

Чтобы забрать Мастифушку или других постояльцев реабилитационного центра ОО «Надежда Плюс kst» в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp +7-707-287-31-99 или в директ Instagram @hope_kst

Фото Александры ЛЕБЕДИНСКОЙ