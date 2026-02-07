Три попытки (одна из которых Ночного Дозора) испечь кекс таким, как его представляли аж два фудблогера, должного результата не дали. Но так как даже то, что вышло, было вкусным, предлагаем попробовать другим. У кого получится «пышный, влажный, ароматный», напишите, как достигли этой высоты. Опубликуем вместе с фото.

На вид этот кекс не очень красивый. Но он вкусный

Рецепт подкупал простотой. Апельсин, яйца, сахар, растительное масло и мука с разрыхлителем. Разница между рецептами фудблогеров Пузакова и Раймера в одном: первый льет масло в тесто, второй делает бороздку в тесте прямо в форме, и добавляет масло туда.

Да, апельсин берется с коркой. Оба товарища говорили, что горечь в готовом кексе почти не чувствуется.

Готовили по Пузакову. Крупный апельсин порезать, семечки удалить. Отправить в блендер с сахаром и маслом. Получившуюся массу смешать с яйцами, добавить щепотку соли и муку с разрыхлителем. Печь 50 минут при температуре 180 градусов.

Пока кекс пекся, я любовалась, как он красиво подходит и образует характерную продольную трещину. Через 10 минут остывания в духовке он сел, на разрезе было видно, что уплотнился.

У меня была попытка № 2. Накануне Ночной Дозор получил еще более плотное изделие. С учетом его опыта я к 10 г разрыхлителя, указанным в рецепте, добавила еще 5 г соды. Не помогло.

Когда загружала тесто в форму, отметила, что его многовато, почти до краев. Стандартно же прямоугольную форму заполняют на 2/3. Поэтому в следующий раз взяла большую круглую форму для кексов, еще и разделенную ребрами на сегменты, что должно было помочь тесту равномерно пропечься и подняться. Оно пропеклось. Но, не поверите, почти не поднялось. Есть, безусловно, можно. Даже вкусно, коллеги подтвердят. Но результат далек от той красоты, что показывали блогеры. И судя по комментариям под их рилсами, далеко не у меня одной, писали люди, что клеклый получается.

Еще: чем дольше такой кекс стоит, тем больше в нем проявляется цитрусовая горечь. Учтите, если не любите ее. Я вот подумала, может, дело все-таки в количестве апельсиновой корки, с которой в тесте разрыхлитель просто «не знает», что делать.

Ингредиенты

На 1 большой сочный апельсин - 3 яйца, 150 г сахара, 70 мл растительного масла, 200 г муки, 10 г разрыхлителя, щепотка соли.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ