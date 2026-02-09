1,6 тыс. дисциплинарных взысканий и почти 50 млн тенге штрафов – итог пренебрежения обязанностями сотрудниками госорганов Казахстана. Такие данные приводит в своем отчете за 2025 год агентство по делам госслужбы (АДГС), сообщает inbusiness.kz.

Иллюстрация с сайта nalogikz.kz

Какие госорганы нарушают больше всех

За 2025 год из 292,5 млн госуслуг, оказанных населению, 94% были предоставлены в электронном формате. Выходит, что подавляющее большинство граждан предпочло клик мышки походу в кабинет чиновника. Но за этими цифрами статистики скрываются проблемы, которые выявляются через систему обратной связи.

Как сообщили в АДГС, за год было рассмотрено 2,7 тыс. прямых жалоб на качество сервиса. Анализ показывает, что болевыми точками остаются сфера земельных отношений, работа местных акиматов и филиалов госкорпорации "Правительство для граждан". Именно здесь граждане чаще всего сталкиваются с административными барьерами.

Контрольные мероприятия агентства, а их в 2025 году было проведено 4,3 тыс., вскрыли внушительный массив нарушений – более 478 тыс. фактов.

Любопытно распределение антирейтинга:

местные исполнительные органы – 347,6 тыс. нарушений;

центральные госорганы – 130,7 тыс. нарушений.

Главным врагом качественного сервиса остается время. Почти каждое третье нарушение – 30,7% – связано с несоблюдением сроков. Тысячи казахстанцев вовремя не получили справки, разрешения или ответы на свои запросы просто потому, что ответственные лица не уложились в регламент.

Задача АДГС не только лишь наказать, а выстроить систему так, чтобы право гражданина на качественную услугу было незыблемым.

Работа над ошибками: от выговоров до штрафов

Итогом проверок стало восстановление прав 12,3 тыс. услугополучателей. Причем в большинстве случаев – свыше 7 тыс. – справедливость удалось восстановить оперативно, без назначения больших проверок благодаря инструментам дистанционного наблюдения.

Тем не менее для тех, кто систематически пренебрегает обязанностями, наступили реальные последствия:

Дисциплинарное взыскание получили 1,6 тыс. работников. Причем 447 из них (более 27%) являются руководителями. Это подчеркивает принцип персональной ответственности начальников за работу своих подчиненных.

Составлено 917 административных протоколов. За необоснованные отказы и нарушение порядка выдачи разрешений должностные лица заплатили из своего кармана – в бюджет взыскано 49,5 млн тенге в виде штрафов.

Агентство внесло 720 представлений об устранении нарушений, содержащих более 2000 конкретных указаний. На сегодняшний день свыше 2000 из них уже исполнены – госорганы проводят внутреннюю реорганизацию, чтобы исключить повторение ошибок.