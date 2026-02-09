Видео с рысью, свободно ходившей по населенному пункту, сняли в селе Сосновка Аулиекольского района 5 февраля. В соцсетях также распространяли аудиосообщение, на котором женщина рассказывала, что дикое животное напало, как минимум, на двух соседских собак. Позже в редакцию "НГ" прислали видео, на котором видно, как двое мужчин поймали животное.





В РГУ "Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира" подтвердили, что животное напало на двух собак и причинило травму одной корове. В ведомстве также сообщили, что после появления рыси в селе охотоведами ГУ "Семиозерное УЛХ", ГУ "Басаманское УЛХ" и ОО "Костанайское ОООиР" были предприняты неоднократные попытки вытеснения животного за пределы населенного пункта. Но принятые меры результата не дали, сообщает Zakon.kz.

После этого о случившемся были проинформированы заинтересованные службы: местные исполнительные органы, органы полиции и ветеринарные службы.

- По результатам осмотра ветеринарными специалистами у животного выявлены клинические признаки, указывающие на возможное заболевание бешенством (наличие пены изо рта, отсутствие страха перед людьми и иные характерные признаки). В связи с этим была предпринята попытка усыпления животного. Рысь скончалась, - сообщили в теринспекции. - Биологические материалы переданы для проведения лабораторных исследований.

Что касается пострадавших животных, то их изолировали. Они находятся под наблюдением ветеринарной службы.