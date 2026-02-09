За последнюю неделю в службу iKomek поступило 186 жалоб горожан на очистку дорог от снега. В частности, на улицах Карла Маркса, Леонида Беды и проспекте Назарбаева. Об этом сегодня, 9 февраля, на аппаратном совещании сообщил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

- У нас есть предприниматели и коммунальные предприятия, где снег не вывозится, - сказал он. - По улице Карбышева - самый яркий пример.

Главная проблема: председатели ПКСК заявляют, что это не их зона ответственности, а владельцы торговых центров считают, что вывоз снега должен обеспечивать город.

- В итоге начинаются споры, суды, а снежные кучи так и лежат, - резюмировал аким. - Весной этот снег растает, вода может затопить подвалы жилых домов, будет грязь и возмущение граждан.

Он поручил отделу ЖКХ заняться проблемными участками и обратился к коммунальным службам:

- Очищать автобусные остановки, не оставлять огромные кучи снега на перекрёстках - это ваша прямая обязанность.

Марат Жундубаев обратился к полицейским с просьбой активнее подключаться к контролю над уборкой снега.

Фото автора