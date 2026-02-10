Второй учебно-тренировочный сбор в межсезонье костанайский ФК«Тобол» проводит, как и первый, в Турции. На этом УТС запланированы четыре контрольных матча, первые два из которых уже состоялись.

Первым соперником «Тобола» на втором УТС стал клуб «Динамо» (Батуми), выступающий в высшем дивизионе чемпионата Грузии - Эровнули лиге и занявший по итогам прошлого сезона шестое место.

Стартовый состав «Тобола» на матч с «Динамо» (Батуми) / Фото instagram.com/fctobol

На этот матч в стартовом составе «Тобола» вышли Данил Устименко, Марко Вукчевич, Александр Марочкин, Пап-Альюн Ндиайе, Мейрамбек Калмырза, Наурызбек Жагоров, Данияр Усенов, Асхат Тагыберген, Александр Зуев, Дамир Марат и Луис Герра.

Удар наносит Луис Герра / Фото instagram.com/fctobol

Встреча закончилась победой костанайского клуба со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 73-й минуте после розыгрыша штрафного удара на левом краю атаки после того, как грузинские защитники сбили вышедшего на замену Жаслана Жумашева. Зуев со стандарта сделал навесную подачу в штрафную площадь, из района 11-метровой отметки Усенов головой перевел мяч на правый край вратарской площадки, откуда 19-летний игрок «Тобола М» Евгений Коняшкин головой в прыжке точно пробил мимо вратаря в дальний угол ворот.

После этого матча «Тобол» подписал контракт с албанским нападающим Рубином Хебаем (30.07.1998; 187 см), начавшим заниматься футболом в системе клуба «Вллазния» (Шкодеа), где выступал за команду U-15. Затем он играл в албанских клубах «Домжале» (Домжале), «Партизани» (Тирана), «Теута» (Дуррес), северомакедонском клубе «Шкендия» (Тетово), клубе из Саудовской Аравии «Аль-Ороба» (Сакака), а также в узбекистанских «Андижане» (Андижан), «Насафе» (Карши) и «Согдиане» (Джизак).

Также «Тобол» объявил о том, что команду покинул в связи с окончанием контракта 32-летний защитник Темирлан Ерланов, сыгравший 29 матчей (2 гола и 2 голевые передачи) и ставший с командой серебряным и бронзовым призером чемпионата и обладателем Кубка РК. Ерланов официально стал игроком «Актобе».

Новичок «Тобола» из Гвинеи Абдулай Сиссе / Фото kpl.kz

А еще одним новичком «Тобола» стал полузащитник из Гвинеи Абдулай Сиссе (13.02.1996; 181 см), начинавший карьеру на родине в клубе «Фелло Стар». В 2014 году он заключил контракт с французским клубом «Анже». С 2020 года он выступал за турецкие клубы «Коджаэлиспор», «Менеменспор» и «Тузласпор», а с 2023 года - за сербский клуб «Нови Пазар» (87 матчей, 12 голов). За национальную сборную Гвинеи Сиссе в 2014-2021 г.г. сыграл 18 матчей и отметился одним голом. Официальный сайт transfermarkt.world сообщает, что «Тобол» приобрел игрока за 70 тысяч евро, а его рыночная стоимость составляет 700 тысяч евро

Вторым соперником «Тобола» на втором сборе стал украинский клуб «Эпицентр» (Каменец-Подольский), занимающий 14-е место в национальном чемпионате.

Момент матча «Тобол» - «Эпицентр» / Фото instagram.com/fctobol

В стартовом составе костанайского клуба на матч вышли Султан Бусурманов, Неманья Цавнич, Пап-Альюн Ндиайе, Вукчевич, Жагоров, Усенов, Тагыберген, Жумашев, Зуев, Герра и находящийся на просмотре игрок. «Тобол» уступил в этой встрече со счетом 0:3.

«Тобол» - «Эпицентр»: в игре Жаслан Жумашев / Фото instagram.com/fctobol

После матча костанайский клуб официально пополнил белорусский полузащитник Максим Мякиш (3.03.2000; 191 см), являющийся воспитанником «Немана» (Гродно). В 2018 году он играл за юношескую команду клуба из Португалии «Униан Лейрия», а со следующего года выступал на Родине за БАТЭ (Борисов), «Ислочь», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), в составе которого становился обладателем Кубка и Суперкубка страны и дважды бронзовым призером чемпионата Беларуси. В январе 2025 года он перешел в «Динамо» (Минск) и в том же году дебютировал за национальную сборную.