Уголовное дело в отношении Д. за покушение на дачу взятки должностному лицу (ст.ст. 24 ч.3, 367 ч. 1 УК РК) рассмотрели в суде № 2 Костаная.

В январе 2026 года мужчина проехал на желтый сигнал светофора, за что был остановлен патрульной полицией. После проверки документов инспекторы попросили Д. пройти в служебную автомашину для составления административного протокола. Костанаец, сидя в машине полиции, неоднократно предлагал сотруднику Т. 10 000 тенге, чтобы последний не привлекал его к ответственности. Однако инспектор отказался от получения взятки и сообщил о преступных действиях Д. в правоохранительные органы.

В судебных прениях гособвинитель просил назначить подсудимому Д. наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев 15 дней с отбыванием наказания в учреждении УИС минимальной безопасности.

Сам подсудимый свою вину признал полностью и раскаялся.

- Санкция ч.1 ст.367 УК предусматривает альтернативные виды наказания в виде штрафа в размере до 30-кратной суммы взятки либо лишения свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, - сообщает пресс-служба областного суда. - При назначении наказания суд учел чистосердечное раскаяние подсудимого и полное признание вины и назначил Д. наказание в виде штрафа в размере 112 500 тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Приговор еще не вступил в законную силу.