На самом деле не только костанайские, просто наши через региональную палату предпринимателей решили предать дело широкой огласке. Пока речь идет о 12 казахстанских компаниях в сфере зернопереработки, которые рискуют «попасть» на суммы от $300 тыс. до $500 тыс.

Возможно, тех, кому предъявлены иски от узбекского ООО «Barbarossa Business» намного больше. И не только в сфере производства муки.

10 февраля, во время заседания отраслевого совета по вопросам торговли областной палаты предпринимателей, о проблемах с этим ООО заявила в формате онлайн, например, логистическая компания из Алматы.

Всех пострадавших - назовем их так - объединяет страна, в которую они осуществляли поставки своей продукции, и схема, по которой из казахстанских предпринимателей через несколько лет после этого пытаются фактически вымогать деньги.

В палату предпринимателей обратилось ТОО «КазМука», входящее в группу компаний «Романа»: в конце 2025 года руководству предприятия стало известно, что в производстве городского суда в Ташкенте находится иск к ТОО от ООО «Barbarossa Business». Потом стало известно, что в Костанайской области подобные предъявлены еще двум крупным мукомольным компаниям.

- В иске узбекское предприятие указывает, что мы, якобы, осуществляли им поставку текстильной продукции, - рассказал на заседании совета юрист ТОО «КазМука» Алексей МИНАЕВ. - Что уже - неверная информация: мы занимаемся переработкой зерна, текстиль не производим и не производили никогда. Суд, несмотря на это, принял иск к рассмотрению. Это один лишь момент. Второй - срок исковой давности, если отсчитывать его от реальных взаимоотношений с этим ООО, истек. Суть иска - с нас пытаются взыскать сумму оплаты по несуществующим сделкам.

Аналогичные требования предъявляются и другим компаниям, а в иске к еще одному крупному костанайскому переработчику зерна тоже фигурирует поставка текстиля. О нем же говорили и представитель ТОО «Карагандинский мелькомбинат», и сотрудник экспедиторской фирмы из Алматы. Имеют иски ТОО «СевЕсильЗерно», ТОО «ASG export».

Костанайские предприниматели не отказываются от того, что название ООО «Barbarossa Business» им знакомо в связи с продажами муки в Афганистан. Страна - традиционный покупатель этой казахстанской продукции, но в 2022 году находилась под санкциями. Напрямую оплачивать поставки товара из РК у афганских покупателей возможности не было, поясняют бизнесмены. Роль транзитного плательщика брало на себя упомянутое ООО. Причем, по словам предпринимателей, в то время никаких взаимных претензий между сторонами не возникало: мука доходила до потребителя, производители исправно получали за нее деньги, валютные сделки проходили под контролем банков Казахстана и Узбекистана. Именно поэтому иски спустя три года стали неожиданностью.

- Как это тогда работало: афганский покупатель через посредника или посредников находил компанию, которая могла бы принять афганскую оплату и перекинуть в Казахстан. То есть ни покупатель, ни мы не знали, от какой именно фирмы деньги придут. Нам это не важно. Задача посредника - найти компанию и дать SWIFT (сообщение в международной системе обмена информацией между банками - «НГ»). Когда мы видим, что деньги поступают на транзитный счет, делаем двустороннее соглашение для банков, - рассказала о сути взаимоотношений в 2022 году юрист мукомольного предприятия Юлия ВЯТЧЕННИКОВА. И добавила в ответ на вопрос, насколько законной была эта схема: - По законодательству Казахстана кредитор обязан принять исполнение за своего должника от третьего лица. Есть такая норма в гражданском законодательстве. То есть афганская сторона нам вправе перечислить через третьих лиц сумму за товар, а мы обязаны принять. Мы выставляем покупателю инвойс (документ для подтверждения факта поставки и фиксирования обязательств - «НГ») и видим потом, что какое-то ООО из Узбекистана ровно такую сумму нам перевело. Все, мы принимаем это за исполнение сделки, отгружаем оплаченный вагон продукции.

Никаких контрактов с самой узбекской фирмой на поставку чего бы то ни было, утверждают представители костанайских предприятий, в природе не существует. Несмотря на это ташкентскому суду заявитель предъявлял копии неких договоров после пояснения, что оригиналы утеряны. По словам костанайцев, в документах проставлены подписи и печати, не имеющие отношения к реальности.

Будь факт единичным - можно было бы расценить как спор хозяйствующих субъектов. Но иски формируются под копирку, утверждают костанайские предприниматели. И они, при всем уважении к правоприменительной практике другой страны, несколько обескуражены лояльностью, которую демонстрирует узбекский суд к доводам ООО и их документальному обеспечению. Компания, кстати, на данный находится в состоянии банкротства.

- Мы сейчас говорим об этом, опасаясь, что один выигранный этой компанией суд с признанием фиктивных долгов создаст прецедент. И тогда количество исков будет нарастать, как снежный ком, - признался Минаев, - так что на своем примере информируем других.

Предприниматели полагают, что в эту ситуацию должны вмешаться государственные органы, так как усматривают в ней давление на экспортоориентированный бизнес РК. Они уже обращались в министерство иностранных дел, органы прокуратуры, за пределами госведомств - в свой отраслевой Союз зернопереработчиков Казахстана. Пока результатов внятных нет. Только в Караганде материалы перенаправили в департамент полиции, подразумевая какое-то расследование.

- Вы пока действуете поодиночке, - сказала председатель отраслевого совета по вопросам торговли региональной палаты предпринимателей Наталья ЛАПШИНА, - могу сослаться на опыт своего предприятия, в том числе судебный, который подтверждает, что совсем другое отношение везде к коллективным обращениям. Тем более, что проблема здесь явно системная.

Собственно, в палату предпринимателей мукомолы обратились как раз с тем, чтобы выработать общую позицию. В самую первую очередь - создать реестр компаний, которые получают подобные иски. Ведь такая посредническая фирма в Узбекистане в обозначенный период существовала не одна. Возможно, именно количество пострадавших, надеются бизнесмены, станет весомым аргументом для реакции на ситуацию МИДа, Внешнеторговый палаты.