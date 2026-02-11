На продолжающихся в Италии XXV зимних Олимпийских играх в четвертый медальный день были разыграны девять комплектов наград: в шорт-треке, лыжных гонках, фристайле, горнолыжном спорте, керлинге, санном спорте, биатлоне и прыжках с трамплина.

Сестра и брат Изабелла Врано и Расмуса Врано из Швеции завоевали «золото» в керлинге в соревнованиях смешанных пар / Фото championat.com

Казахстанские спортсмены выступили в этот день в пяти видах - в лыжных гонках, шорт-треке, фристайле, биатлоне и фигурном катании, и во фристайле и фигурном катании продолжат борьбу за медали.

В лыжных гонках прошел спринт классическим стилем и у женщин, и у мужчин. Соревнования начались с квалификационных стартов, по итогам которых по 30 лучших лыжников продолжили борьбу за медали. На старт спринтерских гонок вышли все наши лыжники, но, к сожалению, никто не смог пройти квалификацию.

У женщин за путевки в четвертьфинал боролись 89 участниц. Квартет казахстанских лыжниц показал результаты за пределами топ-50 - Дарья Ряжко стала 55-й, Анна Мельник - 58-й, Надежда Степашкина - 63-й, а Ксения Шалыгина - 72-й.

У мужчин на старт вышли 95 лыжников. Виталий Пухкало показал 75-й результат, Амиргали Муратбеков был 76-м, а Наиль Башмаков - 85-м.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом / Фото championat.com

После золота в скиатлоне вторую медаль в Италии завоевал в этом виде Йоханнес Клебо из Норвегии, став уже семикратным олимпийским чемпионом. А для победительницы в спринте Линн Сван из Швеции золотая медаль стала первой в карьере.

В шорт-треке прошли соревнования на дистанции 500 м среди женщин, 1 000 м среди мужчин и в смешанной эстафете.

На дистанции 500 м Ольга Тихонова в первом отборочном забеге финишировала четвертой. В 1/4 финала же попадали две лучшие участницы из каждого забега, а также четыре спортсменки, показавшие лучшее время среди тех, кто стал третьей. Яна Хан упала в своем забеге и также стала четвертой.

На дистанции 1 000 м выступил Денис Никиша. В своем квалификационном забеге он показал третий результат, но не смог попасть в четвертьфинал с третьего места.

В смешанной эстафете сборная Казахстана, за которую бежали Ольга Тихонова, Яна Хан, Денис Никиша и Абзал Ажгалиев, не смогла преодолеть квалификацию и выйти в полуфинал, показав четвертый результат в своем забеге.

Олимпийскими чемпионами в смешанной эстафете стали спортсмены Италии. В составе итальянской сборной выступала трехкратная олимпийская чемпионка по шорт-треку, 35-летняя Арианна Фонтана, ставшая первой женщиной в истории, которой удалось выиграть хотя бы по одной медали на шести зимних Олимпийских играх подряд.

А не пробившаяся в финал «А» в смешанной эстафете сборная Нидерландов в утешительном финале установила новый олимпийский рекорд - 2.35,537.

Вторым стартом для биатлонистов Асета Дюсенова и Владислава Киреева стала индивидуальная гонка на 20 км, в которой участвовали 89 биатлонистов. Киреев финишировал на 53-м месте, допустив три промаха и отстав на 7 мин. 17 сек. от победителя, Дюсенов стал 74-м с пятью промахами и отставанием 9.48.

Йохан-Олав Ботн из Норвегии стал первым биатлонистом в XXI веке, выигравшим индивидуальную гонку на Олимпиаде без промахов / Фото championat.com

А золото Олимпиады в гонке на 20 км с четырьмя огневыми рубежами впервые в карьере выиграл норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн, не допустивший ни одного промаха и ставший первым биатлонистом в XXI веке, выигравшим индивидуальную гонку на Олимпиаде без промахов.

Во фристайле и у мужчин, и у женщин прошла квалификация в могуле. Представлявший Казахстан в мужских соревнованиях Павел Колмаков после первой квалификации прошел в финал, который пройдет 12 февраля. А Анастасия Городко, Аяулым Амренова и Юлия Галышева не смогли попасть в число 10 лучших после первой квалификации и выступят во второй квалификации, из которой в финал также выйдут 10 лучших, и которая пройдет 11 февраля.

В фигурном катании начались соревнования у мужчины, которые выступили в короткой программе.

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров после короткой программы занимает пятое место / Фото olympic.kz

Казахстанец Михаил Шайдоров занял пятое место с результатом 92,94 балла, пропустив вперед Илью Малинина из США (108,16), Юму Кагияму из Японии (103,07), Адама Сяо из Франции (102,55) и Даниэля Грассля из Италии (93,46). Произвольная программа состоится 13 февраля.

Также в четвертый медальный день олимпийскими чемпионами стали Бирк Рууд (Норвегия), выигравший соревнования во фристайле в дисциплине слоупстайл, австрийские горнолыжницы Ариана Редлер и завоевывавшая олимпийское золото в Пекине-2022 Катарина Хубер, ставшие лучшими в командной комбинации (слалом), Юлия Тайбиц (Германия), выигравшая соревнования в санном спорте на одноместных санях, сестра и брат из Швеции Изабелла Врано и Расмуса Врано, завоевавшие «золото» в керлинге в соревнованиях смешанных пар и сборная Словении, победившая в командных смешанных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. В составе сборной выступали Ника Крижнар, Анже Ланишек, а также брат и сестра Ника Превц и Домен Превц.

В пятый медальный день на Олимпиаде-2026 будут разыграны девять комплектов медалей в горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, биатлоне, фристайл-могуле, конькобежном спорте, санном спорте и фигурном катании.

Казахстан в лыжном двоеборье представит Чингиз Ракпаров, в биатлоне выступят Милана Генева и Аиша Ракишева, а за путевку в финал в могуле поборются Анастасия Городко, Аяулым Амренова и Юлия Галышева.