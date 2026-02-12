Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. В ведомстве отметили, что рудничанина подозревают в причастности к организации технического узла для интернет-мошенников.

Вычислить подозреваемого сотрудникам управления по противодействию киберпреступности помогли казахстанские сотовые операторы - АО «Кселл» и АО «Казахтелеком». В частности сообщается о том, что выявлен факт использования SIM-box оборудования.

- По данным полиции, подозреваемый использовал устройство типа SIM-box, которое позволяет одновременно работать с большим количеством SIM-карт различных операторов связи, - отмечается в сообщении ДП. - Такое оборудование применяется для подмены телефонных номеров и осуществления мошеннических звонков через интернет, создавая видимость вызовов с казахстанских номеров. В ходе осмотра места проживания изъяты технические средства связи, в том числе мобильные телефоны, SIM-карты, интернет-роутер, а также система видеонаблюдения. Установлено, что оборудование использовалось для приёма и обработки звонков, поступавших через интернет-сервисы.

Также указывается, что подозреваемый мог получать указания неизвестных лиц, которые через мессенджеры организовали незаконную схему и координировали его действия. Полиция ищет тех, кто мог участвовать в этой преступной схеме.

Задержанного 22-летнего рудничанина водворили в следственный изолятор, решается вопрос об избрании ему меры пресечения до окончания расследования.

Фото пресс-службы ДП Костанайской области