В Алматы антимонопольщики начали расследование в отношении авиакомпании FlyArystan, передает Informburo.kz. Поводом стала система оплаты перевеса ручной клади, которую сочли возможным нарушением конкуренционного законодательства. Об этом сообщил на пресс-конференции в РСК руководитель алматинского департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Нуржан Нурланулы.

Фото Depositphotos.com

По его словам, сейчас авиакомпания взимает фиксированную плату за перевес ручной клади независимо от того, на сколько превышена норма.

"Пассажиру с перевесом в 1 кг и пассажиру с перевесом в 5 кг необходимо оплатить одинаковую стоимость", – отметил он.

В департаменте считают, что такой подход может ущемлять права потребителей. В мировой практике, добавил Нурланулы, авиаперевозчики часто применяют дифференцированную оплату – когда платят только за фактический перевес.

Антимонопольный орган направил FlyArystan уведомление о признаках возможного нарушения. Компания его не исполнила, после чего инициировали расследование. По его итогам примут решение о наличии либо отсутствии нарушения.

Ранее FlyArystan сообщил, что с 1 марта увеличит норму бесплатной ручной клади с 5 до 7 кг, габариты при этом останутся такими же.