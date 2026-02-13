Речь идет о новой школе №8 с государственным языком обучения. За несколько дней до ее открытия в редакцию «НГ» обратились рабочие, которые занимались укладкой кровли и не получили зарплату за 3 месяца. Ситуация осложнялась тем, что работали они без договора.

«НГ» отправила запрос в департаемнт государственной инспекции труда по Костанайской области с просьбой прокомментировать возможные нарушения.

- В связи с тем, что ТОО «Antarium Groop» юридически зарегистрировано в городе Астана, поступившие заявления были перенаправлены в территориальное подразделение по Астане, - коротко ответили журналистам в ведомстве 9 февраля.

На публикацию в «НГ» также отреагировали депутаты от партии AMANAT. На своей страничке в соцсети Instagram партийцы сообщили, что на заседании партийного контроля ознакомились с публикацией.

- По итогам заседания были даны соответствующие поручения, определены дальнейшие меры реагирования, все обозначенные вопросы взяты на партийный контроль, - сообщили депутаты 9 февраля.

Кровельщик Виктор СИТНИКОВ сегодня, 13 февраля, подтвердил, что пока рабочие так и не получили зарплату.

- Нет, не выплатили, ходили в прокуратуру, но пока везде тишина, - резюмировал он.

Напомним, общеобразовательную школу № 8 открыли в Рудном 5 февраля. Строительство затянулось на полгода, а во время открытия корреспондент «НГ» обнаружил много недоделок. Так, из стен торчали провода, а с потолка капал конденсат от вентиляционной системы.