Эксперт - Дмитрий Казанцев, имеющий 20-летний опыт работы в сфере налогового консультирования. 1 февраля он провел в Костанае встречу с предпринимателями, посвященную самым опасным моментам обновленного фискального законодательства. Как обещали в первой публикации, даем еще несколько актуальных рекомендаций от Казанцева.

Философия вычетов

Дмитрий Казанцев на встрече с костанайским бизнесом дал много практических рекомендаций / Фото Галины КАТКОВОЙ

- На общеустановленном режиме платим налоги с чистого дохода: оборот минус расходы, связанные с деятельностью компании, и с разницы - налоги, - начал с азов Казанцев. - И дабы платить их меньше, «рисуем» вычеты. Благодаря ИП на «упрощенке» мы вместо 20% платили 3%, эту лавочку по новому кодексу прикрыли. Теперь будем «рисовать» вычеты, используя ИП, которые платят 10%. Это все равно меньше, чем ТОО заплатить 20%. Но камеральный контроль практически всегда к вашим вычетам придирается. И с каждым годом налоговая все четче находит ваши ошибки... А в 2026 году на общий режим вынужденно перейдут от 300 до 400 тысяч ИП, из них еще 200 тысяч встанут на учет по НДС. Это огромное количество людей, которые пока не понимают, как строится вычет. Ведь даже давно действующие компании часто делают все на авось. Месяц назад Министерство национальной экономики сделало анализ и выяснило, что больше 300 000 индивидуальных предпринимателей оказали в 2025 году услугу только одной компании. То есть они были на «упрощенке» и оказали одну услугу компании на общем режиме. Что это значит? В подавляющем большинстве «нарисованные» вычеты.

Отвечая на вопрос, какие и как можно легализовать, эксперт рассказал о том, что называет философией вычета. Основа ее в том, что любой расход можно взять на вычет, если вы можете доказать связь с доходом, экономическую целесообразность, сделать документальное подтверждение. Казанцев приводил примеры, порой утрированные для доступности.

- Всегда работайте в тандеме с бухгалтером, особенно если он не склонен рисковать по части вычетов, - советовал Дмитрий. - Ремонт квартиры предпринимателя можно взять на вычет? Нельзя. А если прописать, что он может руководить удаленно, что в квартире есть кабинет с оборудованием для работы? Видите, уже появляются детали. Вот поэтому надо работать вместе, чтобы бухгалтер мог обозначить: если дашь мне эти документы и эти, то я смогу взять на вычет... Отпуск берем на вычет? Нет. А если пропишем там обучение? У меня кирпичный завод, и я поехал в Таиланд учиться. Сомнительно. А если я поехал обучиться особенностям ведения бизнеса в условиях часто меняющихся налоговых реалий? Но тогда мне надо доказать, что обучение было: вот я в конференц-зале, поснимать что-то, выложить в сторис фото с неких презентаций. И тогда даже это может стать полноценным вычетом.

Универсального рецепта нет. Все зависит от вашего вида деятельности. Забейте в чат GPT, спросите совета, можно или нельзя и как именно сделать, чтобы было можно. И из 100 предложенных вариантов 3-5 точно подойдут для вашего вычета... Кстати, вычеты проще контролировать через бизнес-карты. Чтобы все, что вы тратите на нужды компании, шло с этой карты, потому что она привязана к расчетному счету. Это упростит работу бухгалтеру. Ну и не надо этими картами рассчитываться каждый день в продуктовых магазинах.

Отдельно про ГПХ

- Можно ли на вычет брать ГПХ (людей, работающих по договорам гражданско-правового характера)? Можно, - ответил на вопрос из зала Дмитрий. - Но есть нюансы. Понятно, что ГПХ - это какие-то свои люди, чтобы их не трудоустраивать. Вы с ним договариваетесь, что он, к примеру, получает миллион. Налоги за него чаще всего платите вы. Сколько налогов за ГПХ? 26%. То есть вы заплатили 260 тысяч, чтобы этот миллион взять себе на вычет и сэкономить на корпоративном подоходном налоге. А не проще ли, чтобы с той стороны у вас был ИП на общем режиме с НДС. У него те же 26%, что и у ГПХ. Но ведь, заплатив ему, вы не только КПН уменьшите, но и НДС возьмете на вычет. Что выгоднее? Ну и помните, что ГПХ означает разовое выполнение работ и оказание услуг и что налоговики с этого года намерены закрыть эту тему вообще.

Прогноз оказался верным. Правда, сделали дело все-таки не налоговики. 4 февраля мажилис принял поправки в Трудовой кодекс, которые максимально снижают возможность подмены трудовых отношений договорами ГПХ.

Нет, работу по ним в Казахстане не запретили. Но если между вами и работающим на ГПХ выявят хотя бы один признак трудовых отношений (например, оплата не за результат, а фактически за процесс работы, хоть и нештатно), то можно нарваться на штраф и возможные налоговые/социальные доначисления.

Палимся? Палимся

- Переходим, наверно, к одной из самых важных тем сегодняшнего дня - дроблению бизнеса. Налоговый кодекс стал таким, что прямо хочется иметь одну «ипэшку» для тех, кому документы не нужны - для работы с «упрощенкой», физлицами. А для тех, кому все-таки нужен общий режим, открывается компания на нем. И все вроде бы ничего. Но государство сразу сказало, что дробиться нельзя. Да, в Налоговом кодексе нет ни одной статьи про это. Но есть другие, которые говорят, что если у вас один вид деятельности, то вы не можете создавать структуру, в которой за то же самое делаете меньшие налоговые отчисления. Запрещено. Хотя я точно знаю, чем больше предпринимателям запрещают, тем больше хочется это сделать. В РФ дробление запрещено уже много лет, но оно есть. Просто кого-то сажают, а кого-то нет. Блиновскую все вспомнили (российский блогер, которая получила срок за уклонение от уплаты налогов - «НГ»)?

Дальше Казанцев устроил перекличку с залом, из которой, кстати, следовало, что бизнесу надо учить матчасть.

- Две «ипэшки» на общем режиме с оборотом по 20 млн в каждой - это дробление?

Не «да», а «нет», потому что порог по НДС - 42 млн и вы суммарно еще не превысили его.

Но если бы общий оборот был 50 млн, то тогда дробление: вы уже должны платить НДС, а вы не встали на учет, зато создали вторую компанию... Если у вас 3 ИП на упрощенном режиме: сеть кафе под одним брендом и ваш суммарный оборот 2 млрд тенге. Дробитесь? Нет. С этого года разрешен оборот по «упрощенке» 2,5 млрд. Пример № 3. Вот здесь у меня компания на общем режиме продает кондиционеры. А рядом компания на «упрощенке» занимается их установкой. Это дробление? 50 на 50. Из практики судов этот дуэт можно оценить как взаимозависимые компании. И тогда это дробление. Если убрать компанию по продаже кондиционеров, то второй вроде бы делать нечего. А вот если бы компания на «упрощеночке» работала не только с вашей второй, но и с другими - вопросов было бы существенно меньше. То есть вы должны показать самостоятельность обеих, - советовал эксперт.

Он перечислил характерные признаки, которые позволяют «спалиться» бизнесу на дроблении. Например, у компаний на разных налоговых режимах один юридический адрес. Общая карта в социальных сетях, один и тот же сайт для двух компаний, один и тот же телефон, одна и та же почта - косвенные признаки дробления, которые вполне могут стать доказательством для суда, особенно в совокупности.

- Вы в одной компании выписали документы. Ноутбук свернули, пошли в другой офис... Палимся однозначно. Компьютеры должны быть разные. Нельзя с одного и того же устройства заходить даже под разными ЭЦП, - объяснял Казанцев. - В одной фирме сидит бухгалтер и выписывает счета за две компании. Палитесь? Да. Потому что IP-адрес доказывает, что штаб один. Вот за это уже предъявляют, когда стоит вопрос «рисования» вычетов. А еще хуже, когда бухгалтер берет две ЭЦП и на всякий случай с собой, чтобы в воскресенье с домашнего компа зайти в кабинет налогоплательщика - вдруг уведомление прилетит. Спалились. Думать надо. Я понимаю, есть много технологий: использовать сменный IP-адрес на одном устройстве, VPN. Дело ваше. Но практика говорит, что, когда к вам в офис придут, чтобы вам всерьез предъявить, они знают даже, в каком кабинете была выписана конкретная счет-фактура.

О процедуре «отбеливания»

К налоговому статусу самозанятых и о том, как его использовать, эксперт во время встречи возвращался несколько раз.

- Когда поменяли формулу исчисления подоходного налога у сотрудников, появился базовый вычет 30 МРП. И если зарплата до 150 000, то этого налога у работников не возникает, - говорил Казанцев. - А у нас 90% людей получают меньше 150 тысяч. Откуда взяться подоходному налогу? Друзья, но все же понимают, что зарплату сотрудники получают больше. Просто есть официальная и в конверте. Ну так же? При этом в пылу обсуждения нового кодекса многие из нас не заметили, что в прошлом году подписали законодательный акт, который вступил в силу с этого года. Про косвенный метод подсчета доходов физических лиц. Это означает, что государство считает, сколько вы тратите денег и потом сравнивает с тем, что вы заработали. И думаю, что в следующем году мы с вами немножечко офигеем. Декларирование по сравнению с этим подсчетом - это так, покурить в сторонке. Что бизнес должен понять: если у меня работник получает 150 тысяч, а остальное в конверте, то налоговики через год выставят ему уведомление, покошмарят его, но конечным бенефициаром проблем буду я. Потому что цель - чтобы работодатель увеличил работнику «белую» зарплату, с которой платится налог. Что делать-то? Я бы с адекватными сотрудниками начал вести диалог: а давай ты получишь статус самозанятого, я тебе так же буду платить 200 000 в конверте, но ты будешь это пробивать как самозанятый, оказывающий услуги, типа вечером таксуешь, обучаешь кого-то, выпечку делаешь. Благодаря этому, когда налоговая будет тебя-его проверять косвенным методом, все будет биться... Мне говорят: «Ой, Дима, что, они будут каждого проверять?» А я понимаю, что каждого. Не человек же будет считать, а система. Тем более что сейчас госдоходы интегрировались в том числе с банками. И я, как работодатель, о таких сотрудниках лучше позабочусь, буду платить им еще 4% сверху, чтобы они оправдывали свой статус самозанятых, лишь бы их не дернули, а потом меня... Тут в зале много бухгалтеров, и вы ведь тоже получаете в конверте. Ну, может, вам тоже узакониться, как самозанятым? Нет ОКЭДа «бухгалтер», есть «обучение» - идеально для вас... Причем я смело говорю, что, когда разрабатывался кодекс и режим самозанятого, налоговая прекрасно понимала, что именно так этим пользоваться и будут. Ведь если вести поголовный подсчет доходов и не дать нам инструмента «отбелить» их, тогда можно наказать всю страну. Дали. Кто понял, молодцы. Кто не понял, начнут наказывать.