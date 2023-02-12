Ситуацию с теплоснабжением в Рудном, где меньше чем за месяц произошли три крупные аварии, обсудили 11 февраля в ходе рабочего визита вице-министра энергетики РК Жандоса НУРМАГАНБЕТОВА.

Субботним утром он осмотрел проблемный участок теплотрассы по ул. Горняков и посетил ТЭЦ АО "ССГПО". А после обеда, на встрече с населением, доложил о принимаемых мерах. Представителю Минэнерго пришлось отвечать за своих коллег из МИИР.

- Дефицита выработки тепловой энергии в регионе нет, - заверил вице-министр. - В Костанайской области источниками тепловой энергии являются Рудненская, Костанайская и Аркалыкская ТЭЦ. Установленная тепловая мощность трех ТЭЦ составляет 1 301 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность - 1 190 Гкал/ч.

При этом Нурмагамбетов отметил физический износ оборудования на всех станциях: в Костанае он составляет 64%, в Рудном - 76%, в Аркалыке - 90%, в 2023 году здесь планируют провести ремонт.

В областном акимате подготовили заявку для выделения средств из республиканского бюджета на ремонт теплосетей в Костанае и модернизацию системы теплоснабжения в Аркалыке. В Рудном на эти деньги планируют два проекта по реконструкции аварийных участков протяжённостью около 10 км.

Кроме того, за местные деньги в Рудном заменят магистральные трубы и участки, которые уже определены, как потенциально аварийные. К этой работе приступят по окончанию отопительного сезона. Назвать сумму расходов в областном акимате пока не могут - ведутся расчеты.

- Что же касается режима ЧС, - пояснил заместитель акима области Ерлан СПАНОВ, - то его ввели в городе для предотвращения возможных отключений в случае подобных аварий, чтобы могли оперативно их устранить. В целом же отопительный сезон в Рудном идет в штатном режиме. Да, аварии есть, но они в оптимальные сроки устраняются.

Правительство принимает меры по стабилизации ситуации в системе теплоснабжения.

- Неутешительны данные по износу теплосетей, - отметил вице-министр. - В этом году Минэнерго проведет аудит всех ТЭЦ. Всемирный банк оказал нам поддержку. Мы наняли консалтинговую компанию, в течение первого квартала рабочая группа объезжает все ТЭЦ. Затем будет принято решение, какие станции в первую очередь необходимо будет ремонтировать, реконструировать, модернизировать.

Чтобы решить вопрос изношенности теплосетей в целом по республике, по предварительным расчетам экспертов, нужно 2,2 трлн тенге. Правительство разработало программу "Тариф в обмен на инвестиции". По ней будут выделять до 400 млрд тенге в год.

- Это позволит регионам обращаться за модернизацией, - пояснил Жандос Нурмагамбетов. - Костанайская область, уверен, подготовит заявку по увеличению мощности генерации. Готовы поддержать.

Минэнерго разработало проект закона "О теплоэнергетике", в 2023 году его планируют принять.

- Будут отрегулированы вопросы с теплоснабжением, распределением ответственности между госорганами, - уточнил Нурмаганбетов.

Одна из новелл - усиление роли энергонадзора. По действующему законодательству необходимо провести ряд процедур (иметь проверочные листы, "посадить" предприятия в план проверок, только потом идти на проверку), а в проекте закона предлагают заходить на объекты как можно чаще и без составления предварительных планов проверок.

- Поправки подготовлены. Если парламент такой законопроект примет, то, по нашим ожиданиям, до конца этого года функции энергонадзора будут усилены, - прокомментировал вице-министр энергетики. - У него появятся полномочия, новые штатные единицы, которые будут регулярно посещать объекты, теплоисточники и крупные энергопредпрятия, чтобы контролировать ход ремонтных работ и подготовки к зиме.

Жандос Нурмаганбетов пообещал костанайцам - в министерстве будут стараться проводить работу так, чтобы не допускать аварийных ситуации.

Фото Сауле КУАНБЕК