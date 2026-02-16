В Министерстве юстиции прокомментировали слухи об обязательном переоформлении техпаспорта на жильё в Казахстане, без которого якобы невозможно будет совершить сделки с жильём, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Олега ПАКА

Что произошло

Ранее в социальных сетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что владельцам квартир в Казахстане якобы придётся в обязательном порядке переоформлять технические паспорта на недвижимость. Как сообщалось, изменения затронут большинство собственников и могут повлиять на сделки с жильём.

Технического паспорта больше нет

Как сообщили в Комитете регистрационной службы и организации юридических услуг Минюста, понятие "технический паспорт" больше не используется в законодательстве. Это связано с изменениями, внесёнными в закон о государственной регистрации прав на недвижимое имущество в рамках цифровизации госуслуг.

- Вместо технического паспорта теперь применяется термин "кадастровый паспорт объекта недвижимости". Это идентификационный документ, который содержит технические и идентификационные характеристики объекта недвижимости, а также сведения о земельном участке, — говорится в ответе министерства на официальный запрос редакции.

При этом в Минюсте подчеркнули: никакой массовой или обязательной замены документов для всех собственников не предусмотрено.

Условия для оформления кадастрового паспорта

Кадастровый паспорт оформляется в случаях, когда у объекта недвижимости меняются технические или идентификационные характеристики - например, после реконструкции, перепланировки или переоборудования. Также собственник может оформить кадастровый паспорт по собственному желанию, если хочет уточнить или обновить данные.

Кроме того, при выявлении расхождений между фактическими характеристиками недвижимости и сведениями в документах правообладатель вправе подать заявление на проведение государственного технического обследования. По его итогам оформляется кадастровый паспорт с отражением выявленных изменений.

В Минюсте отдельно отметили, что при смене собственника переоформлять кадастровый паспорт не требуется — документ сохраняет юридическую силу, так как содержит технические и идентификационные характеристики объекта недвижимости.

Таким образом, распространявшаяся информация о том, что всем владельцам жилья придется срочно переоформлять документы, не соответствует действительности.