В восьмой медальный день на проходящих в Италии XXV зимних Олимпийских играх были разыграны восемь комплектов медалей - в биатлоне, горнолыжном спорте, конькобежном спорте, лыжных гонках, прыжках с трамплина, скелетоне, фристайл-могуле и шорт-треке.

Казахстанские спортсмены приняли участие в семи видах (кроме скелетона) и в трех пробились в топ-10.

Илья Мизерных обновил исторический рекорд Казахстана в прыжках на лыжах с трамплина / Фото olympic.kz

Прыгун с трамплина Илья Мизерных, являющийся победителем зимних юношеских Олимпийских игр 2024 года в Канвоне (Южная Корея), в соревнованиях на большом трамплине уверенно вошел в десятку сильнейших по итогам двух попыток, заняв восьмое место с результатом 281,6 балла (137,0+144,6) и показав лучший результат в истории независимого Казахстана. Второй наш спортсмен Данил Васильев занял 27-е место (235,9). А «золото» завоевал лидер сезона в Кубке мира Домен Превц из Словении (301,08).

Евгений Кошкин попал в топ-10 конькобежцев на дистанции 500 м, заняв девятое место / Фото olympic.kz

Казахстанский конькобежец Евгений Кошкин занял девятое место на дистанции 500 м с результатом 34,56 сек., уступив 0.79 сек. победителю, которым стал Джордан Штольц (США), установивший олимпийский рекорд - 33,77. Для американского конькобежца этот рекорд стал уже вторым на Играх в Италии.

Американский конькобежец Джордан Штольц установил уже второй олимпийский рекорд на Играх в Италии / Фото championat.com

Также в конькобежном спорте состоялась женская командная гонка, в которой за команду Казахстана бежали Елизавета Голубева, Арина Ильященко и Надежда Морозова. Но из-за падения казахстанки не смогли закончить четвертьфинальный забег и теперь в финале «D» поспорят с командой Китая за 7-8 места.

Во фристайле в дебютной в олимпийской программе дисциплине - параллельном (парном) могуле прошли соревнования среди женщин, в которых лучшей из казахстанок стала двукратный бронзовый призер чемпионатов мира в этом виде Анастасия Городко. Она выиграла два заезда, но уступила в четвертьфинале двукратному серебряному олимпийскому призеру Джелин Кауф (США), попав в топ-8. Бронзовый призер Игр-2018 в могуле Юлия Галышева на своих пятых Олимпийских играх остановилась в новой дисциплине в 1/8 финала, а Аяулым Амренова завершила борьбу после первого заезда. Чемпионкой же здесь стала могулистка из Австралии Джакара Энтони.

Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен стал первым в истории представителем страны из Южной Америки, завоевавшим медаль зимней Олимпиады / Фото nur.kz

Горнолыжник Ростислав Хохлов выступил в гигантском слаломе, заняв 51-е место с отставанием в 22,36 сек. от Лукаса Пиньейро Бротена из Бразилии, ставшего первым в истории представителем страны из Южной Америки, завоевавшим золотую медаль.

Женская команда лыжниц в составе Ксении Шалыгиной, Анны Мельник, Надежды Степашкиной и Дарьи Ряжко в эстафете 4х7,5 км была снята с гонки на третьем этапе из-за отставания от лидера более чем на один круг. А первой в эстафете была сборная Норвегии.

В спринтерской гонке биатлонисток на 7,5 км с двумя огневыми рубежами Милана Генева финишировала 88-й, а Айша Ракишева заняла последнее, 91-е место. «Золото» завоевала Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия). А в шорт-треке Ольга Тихонова в своем стартовом забеге на дистанции 1500 м была лишь четвертой.

В этот день олимпийской чемпионкой также стала скелетонистка из Австрии трехкратный призер чемпионатов мира и трехкратная обладательница Кубка мира Янина Флок, а также Йенс ван Ваут из Нидерландов, победивший на дистанции 1500 м в шорт-треке.

В медальном зачете Игр-2026 после восьмого дня сборная Норвегии упрочила свои лидирующие позиции - 10 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых наград. Также вторыми идут спортсмены Италии - 6 золотых, 3 серебряные и 9 бронзовых медалей. И замыкают тройку по-прежнему олимпийцы США - 5 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых медалей. Сборная Казахстана - на 15-м месте. А количество стран, чьи спортсмены завоевали награды, увеличилось до 23-х.

В воскресенье, 15 февраля, на Олимпиаде будут разыграны девять комплектов наград. Казахстанцы выйдут на старт в четырех видах программы. Горнолыжница Александра Скороходова выступит в гигантском слаломе, во фристайле Павел Колмаков примет участие в параллельном могуле, в гонке преследования на 12,5 км побежит Владислав Киреев, а конькобежки Арина Ильященко и Кристина Силаева поборются за награды на дистанции 500 м.